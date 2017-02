Kritikken har haglet mot Norge, men nå har to svenske leger fått nok: – Uttrykk for misunnelse

Saken oppdateres.

20. juli kom nyheten om at Martin Johnsrud Sundby hadde blitt utestengt for feilaktig bruk av astmamedisin. Siden har behandling av astma i det norske skilandslaget vært under lupen.

Ofte har den kraftigste kritikken kommet fra Sverige. Blant annet uttalte SVT-profilen Hasse Svens i et intervju med Expressen tirsdag at Norge «ødelegger VM med sin astmadoping».

Nå har imidlertid to ledende svenske medisinprofessorer fått nok. I kommentaren «Slutt å rope doping - astma må behandles» - for Svenska Dagbladet - tar Kjell Larsson og Åke Andrén-Sandberg - det norske landslaget i forsvar.

«De fremgangsrike norske skiløperne testes veldig nøye før de behandles. Astmabehandling av astma hos skiløpere i Norge skjer innenfor rammene som WADA (det internasjonale antidopingbyrået) tillater og å likestille dette med doping virker som å være mer et uttrykk for misunnelse enn et ønske om høyere etikk».

– Useriøs debatt

Overfor Aftenposten forklarer Kjell Larsson hvorfor han og Andrén-Sandberg har skrevet kommentaren.

– Jeg synes debatten har vært useriøs, og styrt av idrettsforbundenes vilje. De (Sverige og Norge, journ. anm.) argumenterer mot hverandre med harde ord, sier Larsson.

– Vi må få bort det stempelet, om at dette er det samme som doping, fortsetter han.

Unødvendig ordkrig

Både Larsson og Andrén-Sandberg er blant Sveriges fremste eksperter på astma. Larsson var med i granskningsutvalget som i forrige uke konkluderte med at Norges Skiforbunds behandling av astmasymptomer stort sett var etter boken. Han mener ordkrigen som har oppstått mellom det norske og det svenske skiforbundet denne sesongen er unødvendig.

Å likestille dette med doping virker som å være mer et uttrykk for misunnelse enn et ønske om høyere etikk.

– Forskningen viser at det (bruken av astmamedisin, journ. anm.) ikke er prestasjonsfremmende. Da bør man ikke beskylde hverandre for å bruke astmamedisiner for å vinne tidelssekund, men heller fokusere på at astma behandles korrekt. Det kan ikke være slik at når løperne først blir syke, så skal de ikke behandles, sier Larsson.

– Mener du det svenske skiforbundet bør følge etter det norske når det kommer til astmabehandling?

– Jeg tror forbundene er ganske like på dette.

– Bør diskutere dette sammen

Larsson understreker imidlertid at han også ser problemer med praksisen i Norges Skiforbund. Han trekker blant annet frem at bruken av medikamentet Atrovent for å forebygge astma ikke er godt nok vitenskapelig dokumentert. Dette kom også frem i granskingutvalgets rapport.

– Det er en diskusjon om prinsipper, der det er ulike oppfatninger. Man kan ikke si at våre leger gjør det på den riktige måten, for sånn er det ikke. Ingen gjør feil, for dette er medisinske diskusjoner om etikk og moral. Forbundene i Sverige og Norge bør sette seg ned og diskutere dette sammen for å finne en løsning, i stedet for å bråke med hverandre, sier han.

Varslet møte

Tirsdag varslet Norges landslagssjef Vidar Løfshus en slutt på astma-ordkrigen som har fått mye spalteplass i VM-oppladningen.

– Jeg har snakket med Rikard Grip (svensk landslagstrener) i dag (tirsdag). Så skal Johan (Sares, landslagssjef for Sverige, journ. anm.) og jeg også ta en samtale, sa Løfshus til NTB.

– Så blir vi nok enige om kursen videre. Vi må ta opp det vi har diskutert i mediene. Så får vi bli enige om at vi er uenige eller så er vi enige og at vi skal ivareta interessene til langrenn og ikke slenge dritt. Det er ingen tjent med, fortsatte Løfshus.

De første VM-medaljene deles ut torsdag, da det arrangeres sprint for herrer og kvinner.

