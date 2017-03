Kritisert norsk trener støttes av sjefene: - Hun bør gjøre en grundig selvransakelse

Saken oppdateres.

I sin egen blogg kom svenske Maria Rydqvist med sterk kritikk av kvinnelagets norske trener Ole Morten Iversen. Hun har hatt en svært dårlig sesong og skriver om sitt vanskelige forhold til den norske treneren.

– Det har vært kjempevanskelig, spesielt perioden før jul. Jeg følte meg krenket. Plutselig får jeg en masse irettesettelser fra Ole Morten om hva jeg velger å gjøre ved siden av treningen. Han spør meg om jeg ikke liker de andre jentene ettersom jeg er den første som går fra maten, sier Rydqvist til den svenske avise n Expressen .

Må tenke seg om selv

Ole Morten Iversen vil ikke kommentere saken til mediene, men får støtte fra det svenske skiforbundets landslagssjef Johan Sares, og landslagstrener Rikard Grip.

– Jeg blir overrasket over at kritikken kommer, og at den kommer mot Ole Morten. Jeg har bare hørt positive ting om Ole Morten siden han kom hit, sier Sares. På spørsmål fra Expressen om det kan handle om et kommunikasjonsproblem svarer Sares følgende:

– Nei, det tror jeg ikke. Absolutt ikke. Det er nok Maria som bør gjøre en grundig selvransakelse, sier han til Expressen .

Støttes 110 prosent

Rikard Grip sier også at den norske treneren har gjort en god jobb, og at det har kommet positive tilbakemeldinger fra kvinnene.

– Vi har hatt evalueringssamtaler, og det har bare kommet positive tilbakemeldinger fra kvinnegruppen. Jeg synes personlig at Ole Morten har gjort en god jobb med laget. Likevel kommer det alltid til å være situasjoner hvor man tenker ulikt, men han er en utrolig ydmyk og sympatisk person som har min støtte 110 prosent, sier Grip til Expressen .

Han bekrefter at det har vært uenigheter mellom Rydqvist og Iversen, men han trodde at de hadde pratet ut om det. Han kjenner seg ikke igjen i kritikken om at landslagsledelsen behandler herrene og kvinnene forskjellige.

– Det kan være vi gjør forskjell på ulike individer, men handler jo om hvordan dialogen har vært, og hvordan forutsetningene er frem til ulike beslutninger tas, sier Grip.