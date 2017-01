Krogh viste at Norge kan klare seg fint uten Northug på VM-stafetten

Saken oppdateres.

Finn Hågen Krogh viste at Norge klarer seg fint også uten Petter Northug på siste etappe i stafett, og spurtet ned Calle Halfvarsson og gikk Norge inn til seier i Ulricehamn. Dermed fulgte han opp kvinnenes seier noen timer tidligere.

Halfvarsson var sjanseløs da Krogh giret om.

– Det var klasseforskjell. Han tok to tak når jeg tok ett. Vi får håpe at det er jevnere i VM, men i dag var det ingen tvil, innrømmet det svenske hjemmehåpet etterpå.

Trener Tor Arne Hetland var en fornøyd mann.

– Akkurat nå tror jeg heller at jeg ville møtt Petter på et oppløp enn Finn Hågen, smilte han, vel vitende om at Krogh har spurtet Norge til seier på begge sine forsøk i vinter.

I La Clusaz før jul slo han den russiske kjempen Sergej Ustjugov.

– Ja, når Finn lukter gull så har han en evne til å avgjøre ting i sin fordel. Slike typer trenger vi.

Det gir naturligvis mye selvtillit for finnmarkingen, som vet at for det norske publikum så er selv sølv nederlag på en VM-stafett.

– Jeg har hatt to gode stafetter, og jo flere jeg får gått, jo bedre er det. Nå har jeg lykkes godt to ganger denne sesongen. Det gir trygghet på at man er godt rustet i et VM.

– Har du et psykologisk overtak på ham?

– Ja, kanskje, men jeg føler det står på null før hvert løp.

Simen Hegstad Krüger gikk førsteetappen for Norge. Deretter fulgte verdenscupleder Martin Johnsrud Sundby og Anders Gløersen.

Sundby minner om at VM-løypen i Lahti blir veldig mye tøffere enn den verdens beste konkurrerte i i Ulricehamn.

– Det er den vanskeligste vi har gått på lang, lang tid. Den kan heller ikke sammenlignes med den i Falun for to år siden. Men nå tror jeg at Finn har et psykologisk overtak på Halfvarsson og Ustjugov.

Til tross for seier og en solid dose skryt, Krogh tar ikke ankeretappen i Lahti som en selvfølge.

– Vi har mange kort vi kan spille på. Som Northug hvis han er tilbake, og Sundby kan også gå sisteetappe. Vi må se hvem som er i form.