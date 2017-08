Kroksæter er ikke overrasket over Johaugs brutale OL-dom: - Hun burde vært mer årvåken

Nå er oljefondet verdt over 8 000 000 000 000 kroner

Trøbbel med Atb-appen to dager på rad

På tide å fornye hjemme? Her er interiørbloggerens 10 beste tips

Her er dommen: Therese Johaug mister OL

Kroksæter er ikke overrasket over Johaugs brutale OL-dom

To personer omkom i flyulykke utenfor Holmestrand

Sørloth har aldri snakket med landslagssjefen - nå er han tatt ut for første gang

To personer omkom i flyulykke utenfor Holmestrand

Irakiske styrker sier de har kontroll over to distrikter i Tal Afar

Sørloth har aldri snakket med landslagssjefen - nå er han tatt ut for første gang

Saken oppdateres.

Det ble klart tirsdag formiddag, da idrettens voldgiftsrett (CAS) i Seiser Alm presenterte den endelige dommen.

Dommen Johaug har ventet på gjennom flere etapper, siden hun 4. oktober i fjor fikk vite at hun testet positivt på stoffet clostebol.

- Jeg er helt knust. Jeg hadde en drøm om å gå OL, sa en knust Johaug på pressekonferansen - nesten ett år etter at hun tok den fatale leppekremen under et høydeopphold i Italia.

Ingen indivduelle OL-gull

Landslagslege Fredrik Bendiksen ga Johaug grønt lys og gikk av som følge av den positive testen, som nå gjør at Johaug blir hjemme under vinterens olympiske leker i Sør-Korea. Johaug har aldri tatt et individuelt OL-gull og får tidligst en ny sjanse som 33-åring i 2022.

Bendiksen-tabben er ikke formildende nok ifølge Adresseavisnes sportskommentator, Kjetil Kroksæter.

- På den ene siden er det en brutalt streng dom, når hun har tatt noe så uskyldig som en leppekrem. Men det jo er ingen tvil om at hun har overtrått dopingreglementet. Selv om hun kan skylde på legen, har hun selv det objektive ansvaret. Det er til syvende og sist hennes ansvar og hun kunne ganske enkelt ha unngått dette ved å sjekke beskrivelsen på innpakningen, sier Kroksæter.

- Ikke overraskende

- Hun burde vært mer årvåken. Det handlet om et ukjent medikament i utlandet og sjekket det ikke så godt som hun burde gjort. Hun er pliktet til det, fortsetter han.

Sportskommentatoren er slettes ikke overrasket over dommen. Johaugs første dom, som FIS anket overfor CAS i vinter, tillot dalsbygdajenta å gå OL. Anken gikk ikke skistjernens vei.

- Jeg regnet sannsynlighetene som 50-50, for at hun ville få en så streng straff at hun ville miste OL. Det er ikke overraskende hvis man har sett saker som likner denne, sier Kroksæter.

- Enestående

- Så kan man si at det nærmest blir en dobbeltstraff når hun både blir utestengt i 18 måneder og mister OL. Den type hensyn tror jeg ikke domsutvalget i CAS tar. De vurderer bare hva som er riktig straff i forhold til den forseelsen hun har begått, sier han.

Kroksæter plasserer dommen som enestående i norsk idrettshistorie.

- Det er en av de mest dramatiske dommene. Profilerte utøvere har fått strengere straffer før, men hun er kanskje den mest profilerte norske utøveren som er tatt i doping. Det er jo en enestående sak. En veldig dramatisk sak for norsk idrett, sier Kroksæter.