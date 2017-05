Kulturministeren gjør helomvending: Vil ta opp Johaug-saken på WADAs styremøte

Scandic Nidelven bygger ut for 40 millioner

Moon og Xi tar til orde for atomvåpenfritt Nord-Korea

Scandic Nidelven bygger ut for 40 millioner

Saken oppdateres.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) skal jobbe for at Therese Johaugs dopinghøring i Idrettens voldgiftsrett (CAS) blir holdt for åpne dører.

Helleland, som også er visepresident i Verdens Antidopingbyrå (WADA), sier til Dagbladet at hun vil ta opp saken på det neste styremøtet i nettopp WADA.

– Jeg kommer til å ta til orde for å åpne CAS. Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet. Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.

Onsdag avviste Helleland overfor samme avis at det ville være aktuelt å ta opp Johaug-saken i WADA-systemet, men dagen etter bråsnudde hun.

Therese Johaug og hennes rådgivere har hele tiden ønsket åpen høring når dopingsaken mot langrennsstjernen kommer opp i CAS. Så langt har voldgiftsretten avvist dette.

I reglementet heter det at høringer kan åpnes dersom begge parter er enige om det. Det kan tyde på at Det internasjonale skiforbundet (FIS), som har anket Johaug-dommen inn for CAS, vil ha lukkede dører.

Europarådet, en av Europas viktigste institusjoner på menneskerettighetsfeltet, har tidligere vært tydelig på at dopinghøringer som hovedregel bør være åpne. Det gjentar leder Thorbjørn Jagland gjerne.

– Det er et viktig prinsipp innenfor rettsstaten at en tiltalt kan kreve at saken går for åpne dører hvis ikke særlige hensyn taler mot det. Det kan dreie seg om rikets sikkerhet eller personvern, sier Jagland til Dagbladet.

Det er ikke bekreftet når Johaug-saken kommer opp i CAS. Kretsen rundt langrennsstjernen jobber imidlertid for at det skal skje i juni.

(©NTB)