Landslagsledelsen åpner for å vrake Northug fra VM-troppen

Saken oppdateres.

FALUN: Petter Northug er langt unna slike resultater. I dag gikk han inn til 31. plass i comebacket i verdenscupen. Han var over tre minutter bak vinneren, knallsterke Emil Iversen.

– Petter har fremdeles god tid, tre uker, til VM starter. Og Petter kommer til å bruke tiden godt, sier Hetland til Adresseavisen.

Northug er direktekvalifisert til sprinten og femmila i Lahti-VM. Dersom han skal gå flere distanser må han være en del av den norske 12-mannstroppen.

– Er han sikker på 12-mannstroppen?

– Sist gang jeg telte etter så hadde stort sett alle som er der fjerde- eller femteplass i verdenscupen eller bedre.

– Per i dag er han altså ikke inne?

– Nei, Petter vet jo selv også at med slik innsats som dette ... han tror ikke på flaks i mesterskap. Han må forberede seg på det han vet at han skal gå, sier Hetland.

Det betyr at den norske landslagsledelsen åpner for å vrake Northug til troppen, tross hans historie hvor han gang på gang har funnet formen til mesterskap.

Northug var ikke synlig skuffet etter målpassering.

– Jeg kjenner at kroppen er i balanse. Det er det viktigste. Jeg kjenner at kroppen får et løft mot det som skal skje, med kanskje to-tre distanser i NM. Jeg er ganske sikker på at jeg får et formløft mot det som skal skje i VM, sier Northug til Adresseavisen.

Saken blir oppdatert.