Landslagslegen om savekjøpet: Det er en gåte for meg. Jeg sliter med å forklare det.

Saken oppdateres.

ULLEVAAL STADION: I fire minutter hadde fotografene dundret løs med blitz mot Therese Johaug. Skistjernen foretrakk ikke en mine. Blikket festet seg ikke noe sted.

Da legen alle skylder på kom inn i rommet som er «rettssal» under Johaugs dopingsak, var blitzregnet kastet på dør.

Den erfarne legen ville ikke la seg fotografere. For første gang siden oktober i fjor skulle han svare på spørsmål.

Ringte fortvilet hjem

Han snakket med tydelig, klar stemme. Forklarte om sin omfattende erfaring som lege. Johaug så hele tiden bort på ham. De smilte litt alvorlig til hverandre innimellom.

Han brukte hele tiden fornavn på skistjernen. Sa at han kjenner henne godt. Snakket gjennomgående varmt om Johaug.

Snakket om da en fortvilet Therese Johaug ringte fra Italia hjem til ham i Norge 29. august i fjor.

Hun var ute av seg. Gråt. Hadde feber og solstikk. Skulle hun dra hjem?

De diskuterte det nøye. Ble enige om at hun skulle bli. De skulle møtes så fort han kom ned til Italia noen dager senere.

Møttes til frokost og så leppen

Den 2. september møttes Bendiksen og Johaug til frokost. Han så at hun hadde en solbrent leppe.

De blir enige om at han skal se om det er noe i legekofferten som egner seg å til å behandle leppen med.

Han beskrev formiddagen som «veldig stressende». Mange telefoner frem og tilbake.

Samtidig som han skulle hente noen av løperne som hadde vært i fjellet på løpetur, fikk han beskjed om at en annen utøver hadde fått skulderen ut av ledd.

Senere den ettermiddagen lette Bendiksen etter en antibaktirell salve som han pleier å ha i legekofferten. Den er ikke standard i kofferten, men har vært med tidligere. Blitt brukt på andre utøvere.

Men Bendiksen fant ikke salven. Den var ikke med denne gangen.

– Da skjønte jeg at jeg måtte på apoteket, sa Bendiksen.

Dette skjedde på apoteket i Italia

Dagen etter, den 3. september gikk Bendiksen til et apotek rett ved hotellet.

I landslagstøy møtte han en middelaldrende dame med mørkt hår bak disken. Han presenterte seg som landslagslege for det norske skilandslaget.

De snakket en blanding av engelsk og faguttrykk. Ifølge Bendiksen spurte han om hun hadde Terra-Cortril, en salve som er brukt før.

Det hadde hun ikke. Derfor måtte Bendiksen forklar hva sykdomsbildet var. Han spurte om hun hadde noe hun vil anbefale å bruke.

Hun kom tilbake med én tube. Den skal han ha med. Han spurte likevel om hun kunne se om hun hadde en krem med et antibaktirelt innholdsstoff.

– Jeg sliter med å forklare det

Hun kom tilbake med salven Trofodermin. La den på disken.

– Jeg ser at det er et antibaktirelt stoff der. Jeg leser nok at det står clostebol. Det er en gåte for meg hvorfor jeg ikke klarer å koble det opp mot Verdens antidopingbyrås forbudsliste, sa Bendiksen til dommerne.

Hvorfor gikk det ikke inn, spurte han seg selv retorisk. Og svarte raskt selv.

– Det sliter jeg med å forklare. Jeg må sliter med å forklare det etter fire måneder. Jeg innsett at jeg da gjorde en feilvurdering, sa Bendiksen.

– Jeg står der, jeg ser at dette inneholder det jeg er ute etter uten å ha den nødvendige årvåkenheten på det andre stoffet. Dessverre, sa Bendiksen.

Johaug ser ned i bordet foran seg.

– Alt etterpå blir en følgefeil. Det har plaget meg nå i fire måneder, sa legen til dommerne.

Ingen varsellamper

– Hvordan kan en mann med din bakgrunn gjøre denne feilen, spurte Johaugs advokat. Lyste det ingen røde lamper?

– Hadde det røde lyset gått, hadde vi ikke sittet her i dag, svarte legen.

Han benektet at han noen gang hadde sett noe dopingvarsel på pakningen. Det ble han først gjort oppmerksom på under pressekonferansen i oktober i fjor, sa legen.

– Jeg har aldri sett det merket før, verken på apoteket eller på hotellet. Ikke noe sted. Det var et sjokk første gang jeg så det på pressekonferansen. Da skjønner jeg virkelig ingen ting, sa Bendiksen.

Kobler alt da Løfshus ringte

Den 4. september ser legen til Johaug igjen. Leppen hennes blør, er blitt verre.

Da avgjør Bendiksen at hun skal prøve den andre kremen han kjøpte dagen før, Trofodermin.

Ved kveldsmaten får hun pakken utlevert. Bendiksen ga henne en kort forklaring på hvordan hun skulle bruke den. Smøre tynt på. To ganger daglig.

En måned senere, tirsdag 4. oktober, ringer telefonen til Bendiksen mellom 12 og 13. Han er på kontoret på Hamar. Det er landslagssjef Vidar Løfshus som ringer.

Bendiksen leser opp brevet fra Antidoping Norge som bekrefter den positive dopingprøven til Johaug.

– Jeg kobler automatisk prøven med kjøpet jeg gjorde 3. september på apoteket, forklarte han til dommerne.