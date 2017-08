Flere har pekt på ledelsen i Skiforbundet etter Johaug-dommen. Slik svarer de på kritikken.

Saken oppdateres.

– Jeg reflekterer over min ledelse av landslagene hver dag. Den dagen jeg synes at jeg ikke er riktig person for den jobben, avslutter jeg mitt engasjement.

Det skriver Vidar Løfshus, landslagssjef for langrenn, i en SMS onsdag kveld.

Tirsdag ble Therese Johaug idømt 18 måneders utestengelse for sin bruk av Trofodermin. Dermed mister hun OL i Sør-Korea til vinteren. I ettertid har flere eksperter kritisert ledelsen i Norges Skiforbund, mer spesifikt landslagssjef Vidar Løfshus og skipresident Erik Røste.

– Opplever støtte og tilslutning

Adresseavisens kommentator, Kjetil Kroksæter, mener man må se helt til toppen for å finne dem som har skylden for at hverken lege Fredrik Bendiksen eller Johaug selv skjønte at leppekremen løperen brukte var på dopinglisten.

– I siste instans er det øverste ledelse og til syvende og sist Erik Røste man peker på. Til slutt er det hans ansvar at organisasjonen fungerer, sier Kroksæter til Aftenposten.

– Mitt fokus har vært å lede organisasjonen gjennom en vanskelig periode, og sørge for at de vedtatte forbedringsområder blir gjennomført. Det diskuterer vi jevnlig med de styrende organer i Norges Skiforbund, hvor jeg opplever støtte og tilslutning til dette arbeidet, skriver skipresident Røste i en tekstmelding.

Elementære feil

2016 var et tøft år for Skiforbundet. Først ble Martin Johnsrud Sundby utestengt i to måneder for feil bruk av astmamedisinen Ventoline. Noen måneder senere kom den virkelige bomben: Therese Johaug var dopingtatt etter å ha brukt en leppekrem under et treningsopphold. Tirsdag kom altså den foreløpige konklusjonen i den saken.

– Det er nødvendig med en veldig grundig diskusjon internt. Et sted på veien bør det finnes en smerteterskel for hvor mye som kan oppstå på visse topplederes vakt, uten at det får konsekvenser for disse stillingene, sier VG-kommentator Leif Welhaven.

Han mener det ble gjort helt elementære feil i både Sundby- og Johaug-saken. Welhaven mener det er toppledelsens ansvar at rutinene fungerer.

– Et godt nok system hadde fungert som en buffer og hadde redusert risikoen for å havne i trøbbel. Her har det vært organisatorisk amatørskap. Det er påfallende hvordan ledelsen sier at de tar ansvar, men de fyller det ikke med innhold.

Løfshus mener man har tatt grep etter det som har skjedd det siste året.

– En rekke tiltak

– Jeg og mine kolleger har tatt grep med tanke på virksomhetsstyring, internkontroll og etterlevelse. Dette har ført til en rekke tiltak, helt fra vi lærte Sundby-saken å kjenne, skriver Løfshus.

– Vi har også fått granskingsrapporten hvor vi har blottlagt oss med tanke på hvordan vi jobber med helse i NSF (Norges Skiforbund) langrenn. Rapporten er unik både i norsk og internasjonal sammenheng. Ut fra den rapporten er det ingen store spørsmål ved måten vi jobber på, men det er punkter fra den som vi følger opp, og som gjør at det skjer endringer, mener landslagssjefen.

Skiforbundet gjorde umiddelbare grep etter Johaugs positive dopingprøve. Man har blant annet oppnevnt medisinsk ansvarlig i flere grener, og fått et nytt journalsystem, i tillegg til flere andre tiltak.

Løfshus nevner også Bahr-rapporten, som kom fra utvalget ledet av Olympiatoppens sjefslege Roald Bahr, hvor det blant annet kom frem at det var «vesentlig risiko for at utøvere ikke er klar over det strenge egenkontrollkravet». Løfshus mener man fikk mange gode råd med tanke på medisinhåndtering, fra den rapporten.

Kroksæter håper det er nok og at man nå kan føle at «systemet er oppe og går.»

– Norsk langrenn har hatt en eventyrlig suksess. Det er ofte sånn man blir litt sløve og tror ting går av seg selv. Da er man ikke nok på tå hev.

Welhaven mener grepene burde kommet før.

– Det er gjort grep etter hvert, men problemet er at det måtte to dopingsaker til før de kom på plass med helt elementære prinsipper om hvordan medisiner og slikt skal sjekkes. Det er lovlig sent når to skiløpere er blitt utestengt, sier han.

Johan Kaggestad uttalte følgende tirsdag:

– Jeg synes Løfshus og Røste bør vurdere stillingene sine, sa Johan Kaggestad til VG.

– Per i dag har jeg tillit blant kolleger og fra langrennskomiteen. Inntil videre fortsetter jeg til min kontrakt går ut i 2019, er beskjeden fra Vidar Løfshus.