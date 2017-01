Landslagssjefen kraftig imponert av Klæbo etter ny topplassering

Saken oppdateres.

VAL DI FIEMME: Fra toppen av monsterbakken konstaterer landslagssjef Vidar Løfshus at årets langrennskomet, som i starten av sesongen ble omtalt som «Nye Northug», er på full fart tilbake mot toppform.

Kun slått av Niskanen

Søndag formiddag gikk han inn til andreplass på 15 kilometer klassisk under den skandinaviske cupen i Lahti. Klæbo ble slått av Iivo Niskanen fra Finland med kun 5,8 sekunder.

– Det er råsterkt. Han er definitivt tilbake på verdenscuplaget, sier Løfshus til Adresseavisen.

Etter at det var klart at Klæbo droppet Tour de Ski, deltok han i flere lokale renn før jul og i romjula. Under Rindalsrennet ble ble han overaskende slått av Kornelius Grav. Heller ikke under julerennet i Tydal gikk han til topps. Der ble han fjerdemann, men var klar på at han hadde full kontroll.

Resultatet i Lahti tyder på det.

Ingen kretsløper

– Det viser seg at han ikke er noen kretsløper lenger. Han passer bedre i verdenscup enn i Rindal, smiler Løfshus.

Allerede neste helg er Klæbo etter all sannsynlighet tilbake i verdenscupen. Da er det sprint og lagsprint i Toblach.

Selv om han ikke vil love unggutten noen VM-plass, går Løfshus langt i å antyde at Klæbo blir med til Lahti-VM.

– Det blir Toblach neste helg, og så må vi se frem mot VM hvordan vi sparrer ham.

Tomas Northug sliter

– Er han VM-klar ?

– Nei, ingen er det, men han styrker sine aksjer dag for dag.

En løper som har det tyngre er Tomas Northug. Han ble bare nummer 90 på 15-kilometeren. Slik det ser ut nå tyder ingen ting på at han blir med i VM-troppen.

– Det kan skje en del ting, men han vil slite med å komme seg til verdenscup nå. Alle som skal til VM bør ha vært på pallen i et verdenscuprenn i hvert fall, sier Løfshus.