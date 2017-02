Landslagssjefen legger seg flat etter uttalelser

Saken oppdateres.

I en pressemelding fra Norges Skiforbund tirsdag kveld, beklager landslagssjef Vidar Løfshus uttalelser han kom med som antydet at media hadde skylden for at dopingsaken mot Therese Johaug oppsto.

«I intervjuer der Løfshus ønsket å forklare at et høyt medietrykk stresset langrennsorganisasjonen, på en måte som bidro til at det ble gjort en feil, kom det uttalelser som etterlater et inntrykk av at media er medansvarlige for Johaugsaken.

– Det er media selvsagt ikke, sier Løfshus og beklager at dette ble feil fremstilt», heter det i pressemeldingen.

– Var utsatt for stort press

I et intervju med Adresseavisen mandag kveld gikk landslagssjef Vidar Løfshus hardt ut mot både media og Sveriges landslagssjef .

Han uttalte også at mediepress bidro til at Therese Johaug ble tatt med det forbudte stoffet clostebol.

– Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus.

I et intervju med TV 2 samme kveld sa Løfshus at presset fra media etter Martin Johnsrud Sundby- og astma-saken førte til en «tsunami mot norsk langrenn» som «påførte oss veldig mye stress».

– Fra juli til Johaug-saken sprakk var det stort sett hver dag en utøver som våknet opp til bilde av seg selv på forsiden av en avis, og det var stort sett negativt. Når jeg ser at mine utøvere lider slik, blir det tøft å følge opp. Det skal følges opp. Da hadde det jo vært viktigere for oss å ha fokus på en del rutiner og slikt. Sånn ble det ikke, da havnet vi i nok en situasjon med Therese, sa Løfshus til TV 2.

– Fantastisfull bortforklaring

Overfor VG reagerte dopingekspert Mads Kaggestad president i Norske Sportsjournalisters Forbund, Reidar Sollie på uttalelsene fra Løfshus.

– Dette er vel en av de mer fantasifulle bortforklaringene av en dopingsak som vi heldigvis ikke ser så ofte, kommenterte Sollie.

– Hvis det var slik at et dopingfokus fra mediene var en stressfaktor i den perioden, så burde det tvertimot skjerpet rutinene til alle involverte, slik at det ikke ble gjort den feilen som ble begått, sa Kaggestad.

Nå beklager altså Løfshus disse uttalelsene.

Langet ut mot kritikere

Landslagssjefen har ikke skydd unna konflikter i dagene før VM-konkurransene begynner i Lahti.

Det norske skilandslaget holdt sin første pressekonferanse før ski-VM i Lahti tirsdag ettermiddag. Det som møtte pressekorpset var tre reserverte plasser, til henholdsvis TV 2-reporter Ernst A. Lersveen, VG-kommentator Leif Welhaven og Expressens kommentator Tomas Pettersson. Ingen av de tre var imidlertid til stede på begynnelsen av pressekonferansen.

Under pressekonferansen tirsdag gikk Løfshus hardt ut mot de tre profilerte journalistene .

Landsslagssjefen er blitt kritisert for å vise manglende ydmykhet i kjølvannet av astma-utvalgets rapport , som ble fremlagt forrige uke. Løfshus mener rapporten frikjenner norsk langrenn, mens kritikerne er uenige.

– Jeg synes det blir for enkelt å sitte i Akersgata og slenge dritt, sa Løfshus tidligere tirsdag.

Etter rapporten har det også utviklet seg en ordkrig mellom Løfshus og svenskenes langrennssjef Johan Sares.

Sares gikk tidlig ut og var kritisk etter at rapporten ble kjent. Det førte til at Løfshus slo verbalt tilbake .

Løfshus var oppgitt over «kunnskapsløse og smålige uttalelser» fra den svenske langrennssjefen da han pratet med Adresseavisen like ved VM-anlegget i Lahti mandag kveld. Utspillet fikk Sares til å reagere tilbake.

– Hadde jeg vært Løfshus, ville jeg holdt munn, meldte han.