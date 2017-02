Landslagstreneren knuser Northugs sjanse til flere VM-renn

Saken oppdateres.

LAHTI/VIERUMÄKI: Etter en oppløftende femteplass på sprinten torsdag kveld åpnet Petter Northug for å gå flere VM-distanser. Blant annet uttalte han at Norge vil ta gull dersom han får gå sisteetappen på stafetten.

– Å gå en ti kilometer er litt det samme som en sprint. Det handler om å være mentalt forberedt. Jeg klarer alltid å gjøre ett push. Jeg tror jeg er ganske skummel å ha med inn på slutten her, når det er så lett inngang.

Ute av troppen

Problemet er imidlertid at Petter Northug ble tatt ut av den norske tolvmannstroppen, noe som fører til at han ikke får gå flere distanser enn dem han er direktekvalifisert for, sprinten og den avsluttende femmila.

– Var det feil å ta deg ut av troppen?

– Det får vi oppsummere etter VM, sa han til Adresseavisen etter torsdagens sprint.

Northug svarte slik på om han håper at det dukket opp en mulighet for at han kan komme inn i troppen igjen. I så fall må det dukke opp sykdom blant norske herreløpere:

– Det kan fort skje. De vet at hvis jeg får dette løpet ut av beina så vil formen bli enda bedre. Hvis Utsjugov ser navnet mitt på en sisteetappe, da sover han ikke den natta.

Mener Krogh må gå

– Var det ditt valg å gå ut av troppen?

– Ja, jeg sa selv at jeg ikke trengte den plassen i troppen. Det begrunnet jeg med at Finn Hågen må bli syk hvis jeg skal inn i troppen, eller en annen ankermann. For jeg vil ikke ta plassen fra Finn når han har kvalifisert seg sportslig slik han har gjort. Så fort en blir syk så skal jeg være der, med geværet på ryggen.

Konfrontert med Northugs uttalelse svarer Finn Hågen Krogh dette:

– Hvis han lover gull, så må han kanskje få gå.

– Synes du det?

– Jeg har alltid forberedt meg på at jeg skal gå sisteetappen, så jeg er i hvert fall klar.

Vurderer norgescup

– Er Northug kapabel til å ta medaljer på flere distanser i VM hvis han får sjansen?

– Det er vanskelig å si. Petter er Petter. Han får en litt annen tilnærming til løpene når det er mesterskap, så det er vanskelig å avskrive ham på noe som helst, sier Krogh.

Planen var at Northug skulle reise hjem for å gå tremila i norgescupen på Åsen i Nannestad på søndag. Han sier «kanskje» når Adresseavisen nå spør ham om denne planen fortsatt står ved lag.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gå finale i sprinten. Det kommer an på hvor mye dette henger i beina.

Finaleplassen fører til at Northug må delta på premieutdelingen fredag kveld. Dermed må han utsette reisen hjem til Norge med en dag.

– Ikke samme utholdenhet

Adresseavisen pratet med landslagstrener Tor Arne Hetland under den norske pressekonferansen fredag morgen. Han svarer slik på om det er et tema å ta Northug inn i den norske troppen igjen:

– Nei.

– Ikke i det hele tatt?

– Nei. Petter gjorde en fantastisk konkurranse i går. Han gjorde alt riktig og var i posisjon, men man så i finalen at han ikke har den samme utholdenheten som han har på sine beste dager.

– Er Northug på sisteetappen helt uaktuelt?

– Det er ikke uaktuelt, men pr. nå er det ikke aktuelt. Vi har Finn, Petter, Johannes, Emil og Martin som alle kan gå gode sisteetapper.

Dermed er det ingenting som tyder på at Northug vil gå noen VM-øvelser før femmila neste søndag.