Landslagstreneren roser Klæbo etter triumfen: – Han har alt

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo (20) vet at han trolig ikke kan utklasse konkurrentene like mye i Lahti-VM som i Otepää lørdag. Han er for lett.

Selv om han skulle lede på toppen av den siste bakken i VM-løypa kommende torsdag, er det fare for at han blir glidd inn igjen.

Flere av konkurrentene er betydelig tyngre enn ham, som Sergej Ustjugov, som Petter Northug og som Emil Iversen. Sammenlignet med slike karer blir han i den sammenhengen en «lettvekter».

– Er det mulig å utklasse alle like mye i Lahti-løypa som det var her?

– Det er vanskelig å si. Den siste nedoverkjøringen der er litt mer avgjørende, og glidstrekket er litt lenger, så da må man ha en større luke enn i dag, sa trønderløperen etter sin første verdenscupseier i den estiske skimetropolen Otepää.

Herjer

Sjelden har vi sett en unggutt herje såpass. Det må i så fall ha vært Petter Northug da han var på samme alder.

Heller ikke landslagstrener Arild Monsen tror at det blir like lett å hente seieren i Lahti som det tilsynelatende var her i Estland.

– I denne løypa kan du utmatte konkurrentene, men det får du ikke anledning til i Lahti. Den er litt kortere og mindre krevende, og du har litt høyere fart. Da må du gjøre det på en litt annerledes måte og med andre taktiske disposisjoner, mente Monsen.

I likhet med alle oss andre har også moldenseren latt seg imponere av 20-åringen som ennå ikke er på seniorlandslagene en gang.

– Han har alt. Han har utholdenhet, han har hurtighet, han har teknikk og taktikk, og ikke minst er han kald i hodet. Jeg er utrolig imponert over det han gjør. Det er mesterlig. Og ikke minst det at han holdt farten opp i finalen og ikke bare kjørte på taktikk, sa Monsen.

Flere om beinet

Monsen vil ikke love bort noe VM-gull til Klæbo allerede, og det er nok lurt.

Toppidretten fungerer ikke slik.

Kommende torsdag i Lahti blir en helt annen dag.

– De som er på start her i finalen kan alle vinne, men han er blant kandidatene, sa landslagstreneren om Klæbo.

Hovedpersonen er enig.

– Trening fra mandag igjen.

– Finn (Hågen Krogh) viste takter og at han er tilbake der han hører hjemme. Men du har Ustjugov også, og alle som er i finale her i dag kan potensielt vinne finalen i Lahti.

Det hjelper for Klæbo at de raske genene er godt trent.

– Uthvilt er han den hurtigste på markedet. Jeg har ikke sett noen som tar ham i starten, sa Arild Monsen.

(©NTB)