Langrennsmiljøet skremt: – Det kunne vært våre dopingprøver som det ble tuklet med

Saken oppdateres.

BEITOSTØLEN: Det er to rapporter (McLaren- og Oswald-rapporten) som ligger til grunn for beslutningen om å utestenge seks russiske langrennsløpere fra OL. De mister også medaljene som de tok under OL i Sotsji for snart fire år siden. Løperne har ikke avgitt positive prøver, men det er gjort endringer i prøvene som ble sendt til analyse under OL i Sotsji i 2014.

– Jeg må bare respektere de beslutningene som er tatt. Men det finnes jo ingen positiv prøve her, så da er det vanskelig. Det er jo bare trist, sier Marit Bjørgen.

Hun utelukker ikke at det kunne ha skjedd med hennes dopingprøver også.

– Det som skremmer meg er sikkerheten. Det kunne jo like gjerne ha tuklet med andres prøver. De kunne ha tatt våre prøver også.

Vil gjerne se bevisene

Utestengte russiske langrennsløpere ble også tema da Martin Johnsrud Sundby møtte mediene på Beitostølen onsdag.

– Jeg synes hele den situasjonen vi nå befinner oss i er veldig uoversiktlig. Jeg synes det er vanskelig å svare på spørsmål om den, og jeg synes det er en trist situasjon. Jeg føler i utgangspunktet at jeg ikke vet så mye, og er egentlig i tvil om dere vet så mye mer enn meg, sa Martin Johnsrud Sundby.

Han kjenner utestengte Alexandr Legkov og har konkurrert mot ham siden han var 18 år gammel.

– Jeg synes synd på ham, men samtidig kan jeg ikke synes noe som helst. Jeg vet akkurat like mye som dere. Jeg vil vite mer, sa Johnsrud Sundby.

Han viste til at IOC har utestengt russerne, FIS har tatt de inn i varmen igjen, men skal fatte en ny beslutning kanskje allerede i neste uke.

– I mellomtiden står vi som noen idioter i midten og vet ikke hva vi skal tro, sier han.

Sportssjefen for norsk langrenn har registrert at det er russisk langrenn som denne høsten er drevet fra skanse til skanse i dopingsaker.

– Det er en ulykkelig situasjon. Alle som er i dretten kjenner jo en del til kulturen som har eksistert i Øst-Europa. Dette er et spøkelse fra fortiden, sa Vidar Løfshus i møte med mediene på Beitostølen foran den norske sesongåpningen kommende helg.

Ute av OL

1. november ble det kjent at Alexandr Legkov var fratatt sitt gull og utestengt fra alle fremtidig OL av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC). Samme dag fikk også Jevgenij Belov samme dommen. En drøy uke senere gikk det samme vei med fire andre russiske langrennsløpere, blant dem sølvvinneren på 50 km i Sotsji, Maksim Vylegzjanin.

Nå er deres sak oversendt til Det internasjonale skiforbundet (FIS), men de har ikke fattet en endelig beslutning. Det betyr at de seks OL-utestengte langrennsløperne kan gå verdenscup i Finland om halvannen uke. De deltar kommende helg i den svenske langrennsåpningen i Gällivare.

– Må stole på IOC og FIS

Noen av de norske langrennsløperne har hatt mange tøffe tak i kamp med utøvere som Legkov og Vylegzjanin. I OL kan de også være kvitt han som var den store russeren på langrennsski i fjor, Sergej Ustjugov. 5. desember møtes styret i IOC for å fatte en beslutning om Russland i det hele tatt skal få være med i OL.

– Jeg tør ikke å mene så veldig mye om den saken. Jeg mine egne tanker om dette, men her må vi bare stole på de institusjonene rundt om i verden som tar seg av dette. Vi har vært veldig opptatt av at utøverne skal ha en viss rettssikkerhet, og da må det behandles på en ordentlig måte, sier Vidar Løfshus.

Finn Haagen Krogh er mest kjent for sitt durabelige oppgjør på stafetten under VM i Lahti med nettopp Ustjugov. Han er en av dem som kan komme til å lide dersom alle russiske utøvere blir utestengt fra OL.

– Det verste er dersom utøvere som er uskyldige, blir utestengt. Det er dypt urettferdig, sier Krogh.

Han er dermed uenig med Antidoping Norge som i et brev sammen med 16 andre nasjonale antidopingbyrå har krevd at Russland ikke får delta i OL i Pyeonchang.

Vil gå mot de beste

Herretrener Tor Arne Hetland har ingen umiddelbare ønsker om at hans løpere skal bli kvitt brysom russisk motstand i OL.

– Vi vil ha de beste utøverne på start. Vi vil kjempe mot de beste. Det er det som driver idrettsutøvere fremover. Men, vi vil gjøre det på like vilkår, sier Hetland.

Han mener at løperne ikke bruker tid og energi på russisk dopingbråk.

– Vi konsentrer om oss selv. Vi gjør de tingene vi skal gjøre, men ingen av utøverne som trives i en slik situasjon som har oppstått, sier Hetland.

På direkte spørsmål om han tror at Vylegzjanin kommer til start i verdenscupåpningen i Kuusamo om en drøy uke, svarer Vidar Løfshus:

– Jeg har ikke noen formening om det. Vi bruker veldig lite energi på dette.