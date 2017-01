Legen beklaget til Dale Oens familie etter dødsfallet. Nå skal han bruke erfaringene som sjef i et kriserammet skiforbund.

Saken oppdateres.

Fredag hadde Rønsen sin første dag som medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund. Det skjer like før en av de mest spesielle ukene i norsk skihistorie, onsdag starter høringen i dopingsaken mot Therese Johaug.

Han får nok å gjøre i sin 30-prosentstilling. Rønsen skal følge opp strakstiltakene som skistyret vedtok sist høst som følge av kritikken av den medisinske praksisen i norsk langrenn.

Han skal også følge opp rapporten som er ventet i midten av neste måned. Et uavhengig granskningsutvalg skal avdekke eventuelle regelbrudd og etiske gråsoner i norsk langrenn.

Rønsen er ikke redd for å oppdage en ukultur blant sine nye medarbeidere.

– Nei, for jeg kjenner systemet, det idrettsmedisinske miljøet og helseteamene i Skiforbundet så pass godt fra før, at jeg har ingen grunn til å ha mistanke om det.

Støttespiller for avgåtte leger

De to dopingsakene i norsk langrenn har også ført til at to av legene i Skiforbundet har sluttet.

Knut Gabrielsen trakk seg etter Sundby-saken. «Det har tæret veldig på meg», forklarte han til NRK.

Johaugs lege, Fredrik Bendiksen, trakk seg med umiddelbar virkning på pressekonferansen hvor saken ble kjent. Også han fortalte hvor krevende situasjon det var å stå i.

– Jeg har hatt kontakt med dem, særlig en av dem som jeg kjenner mer personlig. Jeg har kjent på hvor ille det har vært for dem, forteller Rønsen.

Han vil prøve å være enda mer til stede for dem i sin nye rolle, selv om ingen av de to legene formelt er knyttet til Skiforbundet lenger. Det ansvaret mener han den tidligere arbeidsgiveren har.

Beklaget til Dale Oens familie

Rønsen har selv opplevd å være i medienes søkelys.

Han var Alexander Dale Oens lege da svømmeren døde av hjerteinfarkt i 2012.

En rapport viste i etterkant at verdensmesteren hadde en kransarteriesykdom, det vil si trange blodårer i hjertemuskelen på grunn av betydelige åreforkalkninger.

Legene innså i etterkant at det trolig var sammenheng mellom sykdommen og en skulderskade han hadde vært plaget med.

Til tross for utallige undersøkelser og behandling av skaden fra en rekke eksperter i inn- og utland, ble ikke mistanken om hjertesykdom vekket.

– Jeg vil på vegne av meg selv og på vegne av Olympiatoppen komme med en uforbeholden beklagelse til familien fordi vi ikke klarte å avdekke dette tidligere, sa Rønsen på en pressekonferanse samme år.

Etterpå forklarte han at beklagelsen kom fordi det var tøft å stå med ansvaret, og samtidig vite at sykdommen kunne vært oppdaget med enkelte undersøkelser.

– Derfor er det riktig å formidle den sorgen man sitter med selv, sa Rønsen.

Vil bruke de vonde erfaringene

Over fire år senere tror han de vonde erfaringene kan bli nyttige i hans nye jobb, også i møte med legene som nå har det vanskelig etter dopingsakene.

– Jeg tror nok de har følt seg alene, selv om de ikke nødvendigvis har vært helt alene. Fra et faglig ståsted tror jeg det er uunngåelig at man føler seg veldig alene og savner støtte i slike situasjoner, selv om man også får det.

Rønsen sier at han også snakker ut fra egen erfaring.

– Til en viss grad kan man kanskje ikke unngå den dype fortvilelsen over noe som har skjedd som ikke skulle ha skjedd, og ens egen medvirkning til det. Vi har delt litt erfaringer rundt det.

60-åringen har lang erfaring fra idretten, og var tilknyttet Olympiatoppen og Skiforbundet fra 1991 til 2013.

Han er også medlem i en medisinsk ekspertgruppe i Det internasjonale antidopingbyrået (WADA). De siste årene har han jobbet som medisinsk sjef i Aker-konsernet.

Det var imidlertid ikke Dale Oen-saken som gjorde at han tok en pause fra idretten.

– Nei, det var ikke sånn. Jobben i Aker dukket opp en stund etterpå, og var spennende på en litt annen måte. Det var ikke for å slippe medietrykket eller komme ut av idrettsmedisin, sier han.

Mener sakene ikke avslører systemfeil

Rønsen mener det er tilfeldig at de to dopingsakene ble kjent for offentligheten i løpet av noen få måneder. Det kunne like godt vært med noen års mellomrom. Han mener ikke at sakene avslører systemfeil.

– Det betyr ikke at ting ikke er blitt gjort feil, og at et system kanskje kunne satt opp noen barrièrer så ikke hendelsene skjedde. Nå skal vi jobbe videre for å se hva vi kan gjøre videre så slike ting ikke skjer igjen.

Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.

– Vi skal få det enda mer systematisert. Det er allerede gode rutiner, men vi kan helt sikkert bli enda bedre. Dette er et ledd i det, sier han.

