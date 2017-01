Legen har vært taus i fire måneder. Nå skal han forklare seg.

Saken oppdateres.

– Jeg er beskrevet som et petimeter, og det er jeg. Et petimeter som av og til kan se ut som om jeg er kranglende nøyaktig.

Ordene tilhører legen som har jobbet med idrettsmedisin i 36 år. Fredrik S. Bendiksen tok all skyld da det ble kjent at verdens beste kvinnelige skiløper Therese Johaug hadde avgitt positiv dopingprøve.

Han har forholdt seg taus etter pressekonferansen der den positive dopingprøven ble kjent og har ikke uttalt seg til offentligheten siden da.

I dag, fire måneder senere, vitner han i den muntlige høringen på Ullevaal stadion.

Alle enige om at han «gjorde en feil»

Han var legen utøverne stolte 100 prosent på. Plutselig gjorde Fredrik Bendiksen (62) feilen som felte Therese Johaug for doping.

Under høringen i går fikk han all skyld for dopingsaken Johaug har havnet i.

– Han var eksperten. Hun spurte han. Hun hadde ingen grunn til å tvile på det han sa, forklarte Christian Hjort, Johaugs advokat onsdag.

For det er liten tvil om hvor Johaug-teamet mener ansvaret for det som har skjedd, ligger.

De er enig i at det er utøverens ansvar å sjekke hva man bruker. Men det er et ansvar skistjernen tok da hun spurte lege Fredrik Bendiksen om kremen hun fikk ikke sto på noen dopingliste, mener de.

Johaug stolte fullt og helt på Bendiksen. Hun kastet bruksanvisningen uten å se på den.

– Jeg tok det ansvaret ved å spørre. Jeg tenkte ikke på at jeg skulle undersøke dette noe videre. Jeg så ingen grunn til at jeg kunne undersøke noe mer, sa Johaug i går.

Den beste kilden

Påtalenemnda i Antidoping Norge mener Johaug må utestenges til desember neste år. De mener hun ikke undersøkte kremen godt nok før bruk.

Det er Johaug helt uenig i. Hennes team mener det ikke er grunnlag for å utelukke skistjernen i det hele tatt.

Ved å forhøre seg med «den beste kilden», legen selv, mener Hjort og Johaug at hun personlig sjekket at kremen ikke inneholdt noe forbudt stoff

– Dette var en person hun kjente godt. Hun hadde ingen grunn til å tvile på det han sa, påpekte Hjort i sitt innledningsforedrag og leste opp den lange listen med Bendiksens omfattende erfaring.

Men Antidoping Norge tror på Johaugs forklaring, sa Kiær. De tror på landslagslege Fredrik Bendiksens forklaring. De tror på at det legen sier, stemmer.

– Han gjorde en feil som for alle er uforståelig, sa Kiær om legens handling.