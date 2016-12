Lillebror med positiv Northug-melding

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Mens Tomas Northug trente en to timer lang økt i Granåsen, tilbringer storebror Petter fortsatt mye tid hjemme på sofaen.

Det er ennå uvisst om 30-åringen blir med på Tour de Ski, men lillebrors melding gir håp om at formen er på vei.

– Han ligger på sofaen, men jeg tror kanskje det holder på å skje noe, sier Tomas Northug til Adresseavisen.

Får svar i dag

Gro Eide, som er medieansvarlig hos langrennslandslaget, bekrefter at planen er å gi endelig beskjed i løpet av dagen på om Petter Northug vil delta i Tour de Ski eller ikke.

Signalene så langt tyder på at svaret blir nei, selv om Tomas nå sier at Petter kan være på bedringens vei.

Verken landslagssjef Vidar Løfshus, herrelandslagstrener Tor Arne Hetland eller Northugs private trener Stig Rune Kveen har besvart våre henvendelser i dag.

Dersom Northug, som ble tatt ut i Tour de Ski-troppen tirsdag, blir nødt til å holde seg hjemme, vil det komme inn en erstatter.

– Dagene går fort, litt for fort, uttalte sportslig leder Ole Thonstad i Strindheim tidligere denne uken.

I ferd med å løsne

Også Tomas Northug har slitt etter høydeoppholdet i Val Senales, hvor Northug-teamet sannsynligvis kjørte for hardt. I tillegg til brødrene Northug gikk også Lars Ove Aunli på en smell i etterkant.

– Jeg tror jeg er på bedringens vei. Jeg er inne i min tredje uke med trening og føler at det begynner å løsne igjen, sier Tomas.

Han er nødt til å overbevise under den skandinaviske cupen i Lahti i starten av januar for å melde seg på i kampen om VM-plass. Det presset har ikke Petter på seg, i og med at han har friplass både på sprinten og femmila i VM.

Åtte dager uten trening

– For min del ble det åtte dager uten trening, sier mellomste bror Northug.

Forrige uke oppholdt han seg i Bruksvallarna i Sverige.

– Det var greit å få en mengdeuke. Nå gjelder det bare å få litt fart frem mot løpene i Lahti. Da tror jeg det kan bli bra. Jeg er rimelig sikker på at jeg er tilbake på sporet. Kroppen lystrer igjen og det er kanskje det viktigste.

Landslagssjef Vidar Løfshus uttalte tidligere denne uken at han er mest bekymret for all grunntreningen Petter Northug nå har gått glipp av.

– Petter har en solid base over mange år, men det er klart at han har mistet fjorten dager med grunntrening. Det er det som bekymrer meg mest. Om han mister Tour de Ski, så går jo det bra, men han bør begynne å komme i gang med tanke på VM. Han hadde jo en dårlig periode etter Beitostølen også, så da er det snart gått en måned.