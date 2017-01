Lillebroren før Johaugs skjebneuke: - Jeg har støttet henne så godt jeg kan

Saken oppdateres.

Denne uken vil Therese Johaugs sak få enorm interesse når mer enn 50 mediefolk skal følge den.

De muntlige forhandlingene i Johaug-saken skal avholdes i Brann-losjen på Ullevaal stadion onsdag og torsdag.

Johaug må da tre frem i offentligheten. De siste månedene har hun vært i skjul, ofte på den leide hytta på Sjusjøen.

Får hun redusert straff?

Påtalenemnda i Antidoping Norge vil utestenge Therese Johaug i 14 måneder for brudd på dopingreglene, når saken nå kommer opp i domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

Hovedpersonen og hennes advokat håper å få redusert den straffen.

– Det som kommer må bare komme, sier 24 år gamle Karstein Johaug.

Han lever med det som skjer i familien akkurat nå, der den fire år eldre søsteren må inn å forklare seg, i likhet med lege Fredrik Bendiksen og mange andre vitner.

Men Johaug sier også at da saken eksploderte i oktober, var det mye verre for henne.

– Nå håper vi at den skal bli ferdig, uansett utfall.

Oppbacking er viktig

Broren Karstein Johaug har hele tiden vært en god støttespiller for søsteren som testet positivt på det anabole steroidet clostebol, som fantes i salven Trofodermin.

– Jeg har støttet Therese så godt jeg kan

Av fire søsken er det de to som satser langrenn, og han har vært en god treningspartner siden hun ikke har kunnet være i sitt vanlige system på landslaget.

Den andre søsteren, Veronica, og bror Joakim, har bidratt på sin måte.

Er kommet på et høyere nivå

Fordi den yngste broren har trent mye sammen med Therese de siste månedene på grunn av hennes situasjon, har han opplevd at han har tatt seg til et høyere nivå. Og han har lært mye.

Under norgescupen på Sjusjøen i helgen, tok bror Johaug en sterk 8. plass på 15 km klassisk av omtrent 200 startende i herreklassen.

Vinneren Pål Golberg leverte et løp av internasjonal klasse.

Målet er verdenscupen

– Jeg er veldig godt fornøyd med den plasseringen. Jeg har trent bra gjennom mange år, og nå får jeg uttellingen, sier løperen på Team Hadeland.

– Hva har du lært av Therese?

– Masse, fra jeg var fem år gammel. Vi har trent sammen. Hun er seriøs, og det smitter, sier han og fortsetter:

– Jeg er blitt mer seriøs. Hun har dessuten en veldig treningsdisiplin.

– Hva tenker du om det som skal skje denne uken?

– La saken gå sin gang. Vent på hva utvalget sier. Så får vi ta stilling til resultatet etterpå. Nå får hun komme med sin versjon.

Skremmende hva som kan skje

Karstein Johaug forteller at både han og Therese synes det er superviktig at man har et skikkelig system for testing.

– Samtidig blir vi som utøvere sårbare. Vi kan komme uvitende opp i noe slikt. Da blir man forsvarsløs. Det er skremmende.

Har familien rundt seg

I norgescupen var pappa Torvald til stede, som han har vært det så mange ganger når Therese Johaug har konkurrert.

– Han er unik. Mamma også, men én måtte være hjemme i fjøset, sier han.

Familien har gård i Dalsbygda i Østerdalen.

Mens Therese Johaug har oppnådd veldig mye i langrennsløypa, helt siden hun tok bronse på tremila i VM i Sapporo i 2007, skynder broren seg langsomt.

– Jeg har trent bra i mange år. Hvis jeg kommer inn blant de 15–20 under NM på Lygna, vil jeg være veldig fornøyd. Mitt langsiktige mål er å få gå verdenscup innen 2018.

Håper på en rettferdig dom

Karstein Johaug vet at søsteren har fått mye støtte fra kjente og ukjente. Det har betydd mye.

Selv er han blitt mer opptatt av utøvernes rettssikkerhet. Han håper at saken får en rettferdig dom.

Han vet at det blir hardkjør for Norges langrennsstjerne gjennom flere år, og at det er vanskelig ikke å bli berørt.

– Men jeg prøver å holde fokus på det jeg selv holder på med, legger han til.

Nettopp på Sjusjøen har Karstein og Therese trent mye sammen i vinter.

Etter en samling med laget på Lygna, skal han tilbake til hytta på Sjusjøen for å trene der. Therese Johaug dro tilbake til Oslo for noen dager siden.