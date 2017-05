Lillebrorens valg skaper trøbbel for Northug: – Det blir vanskeligere

Endelig ble det over 20 grader i Trøndelag

Saken oppdateres.

Lørdag kunngjorde Tomas Northug (27) at han legger opp som langrennsløper .

– Jeg har tenkt på det i et par måneder. Det ender opp med at jeg gir meg som langrennsløper. Det er vemodig, for dette har vært livet mitt, sa han til Aftenposten.

Det betyr også at storebror Petter mister en sentral treningspartner i oppkjøringen til en der OL i Pyeongchang er det store målet.

– Det er trist. Han har vært en viktig brikke for meg. Det gjør det vanskeligere, sier Petter Northug.

– Må finne en løsning

Langrennsstjernen er klar for å slå kraftig tilbake etter en skuffende sesong.

– Nå må jeg finne en løsning som gjør at jeg får den matchingen jeg trenger før en OL-sesong, og det skal jeg klare, sier storebror Northug.

Northug-trener Stig Rune Kveen erkjenner at valget til Tomas Northug er et tap.

– Det er selvfølgelig dumt. Petter har hatt veldig godt utbytte av å trene og være på samlinger med ham. De er en god match, så det er synd, sier Kveen.

– Samtidig går livet videre. Vi kan bruke Tomas på litt andre ting. Petter må bare stålsette seg og gjøre en god jobb, fortsetter treneren.

Skal unngå ny treningssmell

For Northug-teamet handler det om å unngå en lignende tabbe som i fjor, da en treningssmell etter et høydeopphold ødela mesteparten av sesongen.

– Vi må til enhver tid ha kontroll på overskuddet og balansere på riktig side. Vi skal fortsatt pushe grensene litt, men ta signalene tidligere, sier Kveen.

Han varsler at Northug vil kjøre et tilsvarende opplegg som før tidligere sesonger, med mange døgn i høyden.

Petter Northug skulle gjerne sett at lillebroren fortsatte i langrennssporet, men har forståelse for valget.

– Hvis hodet ikke vil, er det ikke noe vits å prate. Enten vil du, eller så vil du ikke. Du må ha den indre drivkraften, sier han.

For Tomas Northug starter nå en ny tilværelse.

– Nå er jeg klar for å leve videre. Jeg har vært i dialog med sponsor Coop om å få noen utfordringer som kanskje er litt annerledes enn langrenn. Det tror jeg kan gjøre at jeg vokser, sier Tomas Northug.