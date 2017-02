Løfshus ble oppringt og refset av sjefen før beklagelsen

Saken oppdateres.

VIERUMÄKI: Bare timer før ski-VM starter i Lahti koker det i den norske leiren. Under åpningspressekonferansen tirsdag tok landslagssjef Vidar Løfshus et hardt oppgjør med tre av skiforbundets mest profilerte kritikere, Expressens Tomas Pettersson, VGs Leif Welhaven og TV 2s Ernst A. Lersveen.

Beklaget uttalelse

Den norske landslagssjefen har også vært kritisk til Sverige og langrennssjef Johan Sares. Løfshus mente at mediepress var en medvirkende årsak til at Therese Johaug ble tatt med det forbudte stoffet clostebol. Dette beklaget han sent tirsdag kveld.

Før den tid foregikk det samtaler i kulissene. Torbjørn Skogstad, leder av skiforbundets langrennskomite, bekrefter overfor Adresseavisen at han tok kontakt med Løfshus tirsdag kveld. Der ga han klar beskjed om hva han mente. Skogstad er sterkt kritisk til utspillene fra Løfshus.

– Det er ikke til å legge skjul på hva jeg synes om en slik kommunikasjonsform, og det har jeg sagt til Vidar. Han har gjort sine vurderinger og har beklaget en del av det.

– Ikke medieskapt

Løfshus var i et intervju med Adresseavisen mandag klar på at han mente mediene har vært stygge når det gjelder dekningen av norsk langrenn de siste månedene. Skogstad er av en annen oppfatning.

– Jeg har kommunisert ganske tydelig at situasjonen vi er oppe i ikke er medieskapt. Likevel kan det være forståelig at Vidar som langrennssjef synes at en del uttalelser kunne ha vært vanskelig. I den situasjonen vi er i må vi ikke være i tvil om at det er vårt ansvar.

– Hva tenker du om at dette skjer bare to dager før første mesterskapsøvelse ?

– Jeg kommer ikke til å kommentere det. Vi starter evalueringen etter sesongen, og det som skjedde i går blir en del av evalueringen.

Evaluering etter VM

– Har du full tillit til at Løfshus er den beste lederen for norsk langrenn ?

– Vi diskuterer selvsagt ikke hans rolle så kort tid før VM starter.

– Blir hans rolle tema etter VM ?

– Vi skal evaluere etter VM.

Langrennskomiteen hadde et planlagt møte tirsdag kveld. Ifølge Skogstad var ikke Løfshus sine uttalelser et tema der.

– Der diskuterte vi granskningsrapporten og hvordan vi skal ta den videre.

Adresseavisen var tirsdag kveld i kontakt med Jon Oluf Brodersen, administrerende direktør i Sparebank 1-alliansen, hovedsponsoren til det norske langrennnslandslaget:

– På generelle vilkår skal vi ha et møte med idrettsledelsen når vi kommer til Lahti, den siste helga i VM. Da kan mye ha skjedd, sier han.

– Høy selvtillit

Brodersen var ikke kjent med Løfshus sine uttalelser da Adresseavisen pratet med ham.

– Mener du at granskningsrapporten er en full frifinnelse for norsk langrenn ?

– Jeg oppfatter at det er innenfor det vi som sponsor for Norges Skiforbund kan tolerere. Det er i hvert fall ingen anklager om systematiske feil eller forsøk på å drive systematisk prestasjonsfremmende tiltak ved å gi utøvere astmamedisin.

– Er langrennsledelsen ydmyke nok ?

– Jeg skal være forsiktig med å svare på det, men jeg noterer meg at det er kommet en granskningsrapport som jeg ikke skal si at frifinner, men i større grad gjør dette til en etisk diskusjon enn en diskusjon om behandlingsmetoder. Jeg ser ikke bort fra at Norges Skiforbund kan ha fått litt økt selvtilliten etter rapporten, noe som påvirker hvordan de agerer.

Under den norske pressekonferansen onsdag morgen ble Løfshus sine utspill også tema.

– Det Vidar har sagt får han stå for. Vårt fokus er på det sportslige, sier Marit Bjørgen.

– Jeg skjønner at dette er et brennhett tema. Jeg skal ikke si så mye annet enn at jeg lar denne saken svømme sin egen sjø, sier Petter Northug.