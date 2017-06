Løfshus om den turbulente sesongen: – Det var nesten så vi druknet

Saken oppdateres.

SOGNEFJELLET: Langrennslandslagets samling på Sognefjellet markerer starten på en ny sesong.

Det er det nok mange som er glade for – også i verdens beste landslag.

For 2016/2017-sesongen ble ikke som de fleste hadde sett for seg for et års tid siden.

– Det var tidenes beste sesong, så den går vel ikke så lett i glemmeboken. Men du tenker vel på de bølgene på høsten der. Da skvulpet det godt. Og det var vel nesten så vi druknet, sier landslagssjef Vidar Løfshus til Aftenposten på over 1400 meters høyde på sommerbasen til verdens beste skiløpere.

– Men da vi kom oss ovenpå ble det tidenes beste sesong, legger 47-åringen til.

– Det var krise

Norge ble beste nasjon i VM i Lahti. På kvinnesiden gjorde Norge rent bord og tok alle gullmedaljene, mens det bare ble ett gull på herresiden (stafetten).

Heidi Weng og Martin Johnsrud Sundby sikret dobbeltseier i verdenscupen sammenlagt, mens Weng også sikret norsk triumf i Tour de Ski.

Likevel handlet mye om dopingsakene mot Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundbys brudd på antidopingreglementet. Bruken av astmamedisin var også en het potet.

Løfshus selv fikk også kritikk for en del uttalelser i media. I tillegg til at han på vårparten fikk så hatten passet av Petter Northug.

– Det blåste friskt en periode, og det var så vidt vi klarte å holde hodet over vannet. Vi har vel godt av å få ryddet opp litt og få bedre rutiner på en del ting. Det jobber vi med nå og ser fremover mot OL. Og skal vi klare å levere på nivå som sist sesong, kan vi ikke hvile på laurbærene, sier Løfshus.

Nå har støyen lagt seg, selv om vi fortsatt venter på utfallet av Johaugs sak som skal opp i CAS neste uke, og det går an å se tilbake uten å få høy puls.

– Det var krise og krisehåndtering det handlet om. Det var kaos. Det var lange og hektiske dager. Min oppfatning av situasjonen var nok ganske annerledes enn det som ble skrevet i media, men sånn er det nå. Jeg synes veldig synd på enkeltpersonene som var involvert. Da tenker jeg først og fremst på Therese, Martin og Fredrik Bendiksen. Og så var det en hel organisasjon som ble litt lammet og virkelig måtte brette opp ermene og gjøre en jobb. Nå er skuta forhåpentligvis på rett kjøl, så får vi prøve å manøvrere oss inn i trygt farvann mot OL.

Følger samme oppskrift

– Og da sesongen gikk mot slutten fikk du høre det av Petter Northug. Hvordan var det?

– Jeg kjenner Petter på godt og vondt. Det er jeg veldig avslappet til, og det har vi snakket om. Nå starter vi på ny frisk og så får vi prøve å unngå å slenge dritt i media.

Løfshus forteller at den gode, gamle suksessoppskriften med knallhard trening er veien å gå også frem mot Pyeongchang.

– Vi har en treningsfilosofi som står fjellstøtt. Men vi prøver hele tiden å fokusere på små detaljer. Vi fikk et friskt pust inn med Johannes Høsflot Klæbo i fjor som kom inn med en del nye ting. Vi må prøve å lære av ham. Men han har også masse å lære av de andre på landslaget. Man må være fremoverlent og fremme i skoene, hvis ikke er det nok av konkurrenter som smetter forbi oss på oppløpet, sier Løfshus.

Og målet for OL er som det pleier.

– Vi skal være beste nasjon vinteren sett under ett. Det betyr mellom ni og 12 medaljer i OL, samt at vi skal være best i verdenscupen.