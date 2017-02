Lyn forsvarte stafettgullet i NM

Saken oppdateres.

Lyn hadde Johan Tjelle, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger på laget. Laget vant til slutt 33,7 sekunder foran Henning med Eirik Lorentsen, Daniel Myrvæl Helgestad og Anders Tettli Rennemo.

Stafetten ble avgjort da Holund satte fart og gikk fra konkurrentene ut på den andre runden på annen etappe. Han kunne veksle over til Krüger med 12 sekunder foran Henning ut på ankeretappen i fri teknikk.

Sjur Røthe for Voss gikk en forrykende førsteetappe til tross for at han gikk med kamera på lua og startet langt bak i feltet. Han måtte bare se telemarksklubben Ørn og Mikael Gunnulfsen foran seg inn til veksling.

Lillehammer hadde langdistansegutta Øystein Pettersen og Morten Eide Pedersen på de første etappene, mens sprinteren Håvard Solås Taugbøl gikk ankeretappen. Taugbøl, som er VM-reserve på sprinten, klarte å vidt å slå Chris Jespersen og Odd Korlevoll i spurten om bronsen.

Northug-brødrene på 11. plass

Byåsen var en av de store forhåndsfavorittene, men med Fredrik Riseth på første etappen kom laget på etterskudd og vekslet over tre minutter bak lederlagene. Riseth kom rett fra junior- og U23-VM i Utah og bar preg av det.

Didrik Tønseth med beste etappetid og sprintkometen Johannes Høsflot Klæbo på ankeretappen klarte ikke å ta igjen det tapte. Klæbo tapte dessuten spurten mot Emil Iversen fra Varden Meråker i kampen om 7.-plassen.

Heller ikke et gammelt storlag som Strindheim med Lars Ove Aunli, Petter Northug og Tomas Northug klarte å hevde seg. De endte til slutt på 11.-plass.