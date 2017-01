Maiken Caspersen Falla felt av målfoto i dramatisk sprint

Saken oppdateres.

Kvinnenes finaleheat ble avgjort på målfoto lørdag. Det tok flere sekunder etter målgang før Nilsson ble utropt til vinner.

– Det var SÅ jevnt, sier Nilsson til det internasjonale skiforbundets reporter etter målgang.

Svensken fremhevet også at det var isete i Falun-løypene.

– Mye nærmere toppform

Nilsson fosset forbi Maiken Caspersen Falla i nedkjøringen inn mot stadion, og klarte såvidt å holde unna på oppløpet.

Svensken klarte akkurat å stikke foten foran Falla. I mål var hun en hundredel foran.

– Jeg hadde jo lyst til å vinne, men følelsen nå er mye bedre enn den var i Toblach. Jeg er mye nærmere toppform nå enn jeg har vært, sier Falla til NRK.

Verdenscupleder Heidi Weng ble nummer tre.

Bjørgen for treg i starten

Blant de store overraskelsene lørdag var at Ingvild Flugstad Østberg røk ut allerede i kvartfinalen.

Heller ikke Marit Bjørgen klarte å kjempe om topplasseringene. Veteranen fra Rognes røk ut i semifinalen.

Bjørgen tok nederlaget med fatning, og forklarte at hun ikke hadde det nødvendige tempoet i starten av heatet. Bjørgen var nemlig blant de raskeste på oppløpet i sitt semifinaleheat, men likevel litt for sent ute.