Marthe Kristoffersen legger opp: – Tøft og vanskelig å si det høyt

Det offentliggjør hun selv på sin egen hjemmeside .

– Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake. Men det valget jeg har tatt føles rett, og jeg ser fremover, skriver hun.- Etter å ha prøvd helhjertet i lang tid, ønsker jeg å takke av med stoltheten på topp. Jeg har levd og åndet for langrenn, og gitt mitt i alt i både med- og motgang. Men nok er kanskje nok? Ikke alle kan bli olympiske mestere, oppsummerer nordtrønderen.

– Hver time har gått til å bli best mulig

Kristoffersen tok NM-gull i stafett med IL Varden Meråker så sent som i vinter, men har altså bestemt seg for at nok er nok nå.

– Det er vel noe som har sneket seg inn etter sesongen, egentlig, sier Kristoffersen selv til Adresseavisen.

– Hvor godt er det å ha tatt avgjørelsen?

– Det er kanskje den tiden før som er verst. Da går man og lurer og tenker mye, og det er kanskje deilig å få de ekstra kiloene av skuldrene, sier hun.

– Når bestemte du deg for dette?

– Jeg turte ikke si det høyt før for en uke siden. Jeg har snakket med kjæresten og mamma. De har skjønt det og pratet om det, men det var veldig vanskelig og tøft å si høyt at nå har jeg bestemt meg. Det satt langt inne å trykke «post» på hjemmesiden i sted. Jeg måtte dobbel- og trippelsjekke. Det var ikke så lett. Jeg har holdt på med dette siden jeg var liten. Hver time har gått med til å bli best mulig på ski. Det blir rart, men jeg forsvinner nok ikke fra skimiljøet, sier Kristoffersen.

Har ikke helt troen

Telefonen har ikke stått stille siden hun publiserte innlegget onsdag kveld. Likevel tar hun seg god tid når Adresseavisen får tak i henne.

Neste sesong venter et vinter-OL, noe som ville vært et naturlig mål for 27-åringen.

– Man må ha tro på at man skal klare å ta det neste steget. I OL er det bare fire plasser på hver distanse, og jeg har kanskje ikke helt troen på at jeg skal greie det. Da er jeg så enkelt skrudd sammen at da orker jeg ikke drive med det, sier hun.

Den folkekjære langrennsløperen debuterte i verdenscupen i 2007. Det startet med en 19. plass i 10 kilometer fri teknikk på Beitostølen, og i Gällivare ett år senere kom den første verdenscupseieren, da Kristoffersen var ankerkvinne og spurtslo Finland i stafetten hun gikk sammen med Marit Bjørgen, Therese Johaug og Kristin Størmer Steira.

Siden den gangen har Kristoffersen hatt flere oppturer og nedturer. Et eksempel på det siste skjedde i 2009, da Kristoffersen gikk ut på sisteetappen på VM-stafetten i ledelsen. Mot tampen av etappen gikk det imidlertid helt skeis, og Norge endte på fjerdeplass.

Vil drive med idrett

De siste årene har Kristoffersen slitt voldsomt for å forsøke å komme tilbake på topp, og allerede i fjor var Kristoffersen nær ved å legge opp. Det innrømmet hun overfor Adresseavisen så sent som i februar.

– Jeg vet ikke hvor mange år jeg har slitt. Når det ikke løsnet i fjor, og ikke føltes det så bra heller, så var jeg ganske ferdig i hodet. Jeg hadde det ikke noe bra, sa hun da.

Og fortalte:

– Nå synes jeg det er kjempeartig å gå på ski igjen.

Nå har imidlertid den populære utøveren bestemt seg for å droppe toppidrettssatsingen. Det handler ikke om at gleden ved å gå på ski har forsvunnet, men om at hun vakler i troen om at det er mulig å nå helt opp til verdenstoppen igjen.

– Hva skal du gjøre nå da?

– Jeg skal ta ferdig bachelorgraden i idrett, og har lyst til å bruke erfaringen jeg har fått gjennom mange år med satsing. Om det blir som trener eller å hjelpe utøvere vet jeg ikke helt ennå. Det er veldig ferskt, og jeg har ikke lagt noen hundre prosent plan. Vi får se, sier Kristoffersen.

– Synd for spisporten i Trøndelag

Ole Morten Iversen er landslagssjef for Sverige, men har hjulpet Kristoffersen med treningsopplegget denne sesongen.

– Det er synd for skisporten i Trøndelag at hun legger opp, men samtidig har jeg forståelse for valget hennes. Jeg støtter henne 100 prosent, sier Iversen.

Han sier at det har vært en dialog med Kristoffersen om skifremtiden i hele vår.

– Det kom vel tidlig frem at hun var i tydelig tvil på hva hun ville gjøre. Så skulle hun bruke april godt til å tenke seg om. Selv om hun er ung har hun holdt på lenge, og det har vært en del stang ut. Spranget opp til de aller beste hadde vært for langt å hente inn på ett år, sier Iversen.