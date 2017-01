Med vilje? Nei. Prestasjonsfremmende? Nei.

Saken oppdateres.

Idretten må ha regler som er i samsvar med folks rettsfølelse, mener Therese Johaugs advokat Christian B. Hjorth.

Det vil han forsøke å hamre inn under høringen på Ullevaal stadion.

Det er liten grunn til å tro at han blir hørt.

I idrettens rettspraksis kan også den uskyldige være skyldig.

I Johaugs tilfelle er det spørsmål om hun kan anses helt uskyldig, eller om hun var så uaktsom da hun tok den berømte leppekremen, at hun fortjener sin straff.

Johaugs forklaring står til troende, det har også Antidoping Norge sagt. Altså – hun stolte på legen da hun brukte leppekremen og visste ikke at det var doping. Når mengden av stoffet clostebol var så liten at det heller ikke hadde noen prestasjonsfremmende effekt, skulle alt være greit – i folkelig forstand.

Men ikke i idrettens juridiske verden. Den som har et forbudt stoff i kroppen, skal straffes uansett forsett eller motiv.

Tidslinje for Johaugs dopingsak Dette er hendelsesforløpet rundt Therese Johaugs pågående dopingsak: 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling.

2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning.

3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten.

4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste.

4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av landslagslege Bendiksen.

16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen.

4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven.

13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo. 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen. 27. oktober: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter pressekonferansen 13. oktober. 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember: Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug starter på Ullevaal stadion. Avgjørelse i NIFs domsutvalg ventes i løpet av et par uker.

Det vanskelige ansvaret

Det kalles objektivt ansvar. Hensikten er god, men virkningen katastrofal for den som rammes uskyldig.

Er det i den gruppen Therese Johaug befinner seg? De fleste synes å mene det. Doping, det må være å ta et stoff som gjør deg til en bedre idrettsutøver på en kunstig måte. Har ikke stoffet noen slik effekt, da er det ikke doping heller.

Så enkelt kunne det ha vært. Det er det ikke. For clostebol, som ble sporet i Johaugs urin, er et anabolt steroid. Da spiller det ingen rolle hvor lite eller hvor mye, stoffet er forbudt, slik reglene er.

Hvor uaktsom, hvor lenge?

Johaug er allerede erklært skyldig gjennom den utestengelsen som er iverksatt. Men var hun helt uskyldig, uaktsom eller grovt uaktsom? Bør ikke utøveren ha et eget ansvar for å sjekke de legemidlene hun bruker? Svarene avgjør lengden.

Et sentralt spørsmål under høringen gjelder nettopp dette punktet. Kan utøveren tillate seg å stole på legen, eller må hun selv foreta undersøkelser før hun følger legens råd?

Dersom Johaug får en ganske mild straff, vil det utløse raseri fra flere hold. Ikke her til lands, for her har også de mest militante i dopingdebatten mildnet. De har sett at doping kanskje ikke er et svart/hvitt tema likevel.

Men Johaugs konkurrenter der ute, i tillegg til Det internasjonale skiforbundets (FIS) egen president, vil bli ordentlig harme.

FIS har allerede varslet en anke til idrettens voldgiftsrett, CAS. En trussel, egentlig.

Vi vil aldri få vite i hvilken grad presset utenfra påvirker de norske dommerne. Men dette er ikke bare ren paragrafjus. Saken rommer så mye skjønn at det ikke er lett å være upåvirket, ikke for drevne jurister heller.

Fornuft eller følelser?

Det er blitt sagt at saken er et spørsmål om følelser eller fornuft. Følelsene tilsier frifinnelse. Den eventuelle fornuften ligger i avskrekkingen. Den er så viktig å markere dopingavsky at alle skal straffes, også de med lite eller ingen skyld. Så kan vi andre diskutere om det finnes fornuft i et slikt resonnement. Vi vet at prinsippet om tvil ikke vil gjelde.

Dopingen er ikke bare kommet for å bli. Den ser ut til å vokse i omfang. I noen idretter er det blitt bedre, men dopingsjokkene blir likevel stadig større.

I denne sammenhengen virker en salve på såre lepper som en knøttende liten sak. Den blir stor fordi dopingjegerne gjør den til det.