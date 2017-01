Mosjonistene rømmer fra Birken: - Arrangøren skyter seg selv i foten

Saken oppdateres.

Utviklingen går feil vei for det tradisjonsrike Birkebeinerrennet på ski. Mens det i 2013 og 2014 var påmeldt 17.000 løpere, var det i fjor 10.300. Og før årets renn i mars er arrangøren godt fornøyd hvis de får 10.000, skriver Hamar Arbeiderblad .

– Det var en veldig boom da vi hadde 17.000 påmeldte løpere. Da skulle «alle» gå Birken, sier Randi Bolstad til avisen. Hun er informasjonsansvarlig i Birken AS.

– Vi trenger snø

Per nå er det bare rundt 5000 som har meldt seg på årets Birkebeinerrenn, som går 18. mars. Bolstad liker ikke utviklingen. Hun forklarer nedgangen slik:

– Vi trenger snø i hele landet, og spesielt i Oslo og Akershus hvor hovedtyngden av våre løpere kommer fra. Lite snø er den største utfordringen. Det vi har registrert er at det er en del som bare gikk en gang i toppårene. Det er vanskelig å peke på andre konkrete ting. Dette er komplekst. Nedgang i antall deltakere rammer andre turrenn også, både i langrenn og sykkel. Men jeg tror ikke at folk er mindre opptatt av å holde seg i form, sier Bolstad.

Birkebeinerrennet Ble arrangert for første gang i 1932. Det var skogforvalter Haakon Lie som foreslo et skirenn til minne om birkebeinerferden i 1206. I 1932 var det 155 mann på startstreken på Rena. Fra 1992 har starten gått på Rena og målgang ved Lillehammer. Birkebeinerrennet er blitt arrangert hvert år bortsett fra i krigsårene og i 1948 da eierne var uenige om arrangementet skulle utvikles til et elite- eller et massearrangement. I 2014 ble rennet avlyst på grunn av uvær. Fra 1932 til 1992 skulle sekken veie 5,5 kg. Fra 1993 ble det besluttet å redusere vekten til 3,5 kg. Kvinner fikk for første gang delta i 1976. Det var 69 kvinner på startstreken dette året. Løypen er i dag på 54 km og starter på Tingstadjordet 3 km vest for Rena sentrum. Birken tilbyr konkurranser både på ski, sykkel og løp. Årets Birkebeinerrenn på ski arrangeres 18. mars. Kilde: birkebeineren.no

At folk er blitt mindre opptatt av å trene tror heller ikke Tim Bennett. Han er president i Kondis, en norsk organisasjon for kondisjonsidrett. Bennett har selv deltatt i Birken en rekke ganger. Hans hovedforklaring på Birkens nedgang er pris. Årets påmeldingsavgift er 1295 kroner (sen påmelding 1500).

– Birkebeinerrennet er krevende logistisk sett, og deltakerprisen er høy. Tar man med overnatting og transport, koster en helg fort 5000–6000 kroner. Da er man gjerne med én gang, men skal man være med x antall ganger blir det dyrt, sier Bennett til Aftenposten.

– Da finner man gjerne andre renn som er bedre, og man ser på totalpakken i forhold til det økonomiske. Kanskje drar man heller til Marcialonga (Italia) – man får reise til et annet land og oppleve noe nytt, sier Kondis-presidenten.

Folk ble sure

Bennett fnyser av at lite snø er den store utfordringen. Han mener at Birken først og fremst må gjøre noe med pris.

– De må litt tilbake til «basics», og ikke stadig utvide med nye øvelser. Da trengs flere vakter, og prisen stiger enda mer. De må ikke bli desperate i et forsøk på å fornye seg, da skyter de seg selv i foten, sier han.

I 2012 ble rennet fulltegnet på 97 sekunder, og året etter var det 17.000 påmeldte i løpet av to timer. Fullbooket var det også i 2014, men da ble rennet avlyst på grunn av vind. Deltakerne fikk ikke refundert påmeldingsavgiften, og det skapte mye forargelse.

– Mange ble sure, og det var irriterende der og da. Men jeg tror ikke at det er derfor antall påmeldte har gått ned i årene etter, sier Bennett.

Arrangøren: Pris ikke avgjørende

Randi Bolstad er åpen for at pris kan ha en del å si for noen, men tror ikke at hovedforklaringen ligger der.

– Det er veldig vanskelig å svare på, men vi tror ikke at pris er avgjørende, sier hun til Aftenposten.

Hun peker på at andre langløp koster mer, som Vasaloppet.

– Vi har kun økt startavgiften i henhold til konsumprisindeks. Lønnsøkningen har de siste årene vært vesentlig høyere – noe som gjør at startkontingenten er rimeligere nå enn for fem år siden i forhold til nordmenns kjøpekraft.

Hun sier at Birken har en klar tanke om at det er opplevelsen som skal stå i sentrum.

– Vi prøver å formidle at det går fint an å stille med gamle ski og med det utstyret man har. Vi ønsker at folk skal fokusere mest på opplevelsen, og at vi kommer oss litt bort fra hysteriet om å ha det beste utstyret. Folk kan gjøre det helt enkelt, sier Bolstad.

– Det viktigste er å sette seg et treningsmål, trene sammen med andre, ha en fin opplevelse og kjenne på mestringsfølelsen etter arrangement. De fleste birkebeinere konkurrerer mot seg selv og er førnøyde med å gjennomføre, sier Bolstad.

Stor nedgang i inntektene

En nedgang på 7000 påmeldte på få år merkes på økonomien.

– 10.000 påmeldte er ingen nedtur for oss, men det er jo selvfølgelig en stor forskjell fra toppårene. Vi må erkjenne at ting ikke vokser inn i himmelen. Vi må tåle nedgangen. Jeg er ikke bekymret for Birken. Det ligger mye tradisjon i rennet, sier Bolstad til HA.

I november skrev Dagens Næringsliv at deltakersvikten er dramatisk for Birken, med en inntektsnedgang på 20 millioner kroner på to år.