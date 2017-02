FIS offentliggjør Johaug-avgjørelse rett etter ski-VM

Saken oppdateres.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars.

– Rapporten rundt Johaug-saken blir nå studert av vårt dopingpanel. Vi kommer ikke til å gi noen kommentarer rundt dette før tirsdag 7. mars, sa FIS-generalsekretær Sarah Lewis på en pressekonferanse på VM-stadion onsdag.

På spørsmål fra salen om hvorfor akkurat 7.desember var valgt, var det fordi det er den saken de trenger for å vurdere alle sidene ved denne dommen fra Norge.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund ga Therese Johaug en straff på 13 måneder for bruk av stoffet clostebol. Straffen var én måned lavere enn påstanden fra Påtalenemnda i Antidoping Norge (ADN).

ADN bekreftet raskt at det ikke ville bli aktuelt å anke dommen, men fremdeles har både FIS og Verdens antidopingbyrå (WADA) mulighet til å anke dommen fra Norges Idrettsforbund.

– Grunnen til at vi ikke velger å anke, er først og fremst at dommen ikke reiser noen tvil om forståelsen og håndhevelsen av dopingreglene. For det andre viser den at idrettsutøvere har en streng aktsomhetsplikt. Det var viktig for Påtalenemnda, sa prosessfullmektig Niels R. Kiær til NTB.

Møte i dag

Senere i dag skal det være et nytt møte i Lahti, initiert av VM-deltager Kikkan Randall, som er leder av utøverkomiteen i FIS.

Langrennsløperen fra USA har tatt initiativ til et opprop, og fått mange av langrennsløperne til å undertegne. Mange av de norske har gjort det, men ikke alle.

På dette møtet kommer flere av de aktive, pluss FIS-president Gian Franco Kasper.

– Dette er et møte mellom utøverne og FIS. Der skal Mari Eide og Niklas Dyrhaug delta for Norge, sier Gro Eide, pressesjef i langrenn.

Kasper ga allerede på pressekonferansen klart uttrykk for sin holdning til bruk av dopingmidler, og at arbeidet med å ta de som jukser økes.

– Tror Kasper på at ingen utøvere vil bli tatt i VM?

-Jeg håper det, men kan ikke garantere det, svarte han.

Dopingutvalg i FIS

For en uke siden bekreftet visepresident i FIS, Sverre K. Seeberg, at Johaug-saken var sendt videre til forbundets dopingutvalg.

– Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS. En innstilling fra utvalget er ventet om ikke altfor lang tid, sa Seeberg til NTB.

Ifølge NRK har FIS satt datoen 7. mars for en offentliggjøring av sin avgjørelse. I mellomtiden ønsker de ikke å gi noen kommentarer om saken.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.

Mye

For 16 år siden endte Lahti-VM i en stor skandale da hele seks finske løpere ble tatt for doping.

– Dopingkontrollen denne gangen blir den bredeste i ski-VMs historie, sa FIS-Sarah Lewis onsdag.

– Vi har vært altfor mye på avisforsidene av gal grunn, doping, de siste årene. Det ødelegger kredibiliteten til langrennssporten, sa FIS-president Gian Franco Kasper.