NRK-kommentator med idrettsbragd. Så fikk han spøkefull hyllestmelding fra Northug.

Saken oppdateres.

Jann Post er kjent for nordmenn flest som langrennskommentator for NRK. Men Post har også tatt hobbyen sin lengre enn de fleste.

De siste årene har 37-åringen trent løping – knallhardt og dedikert. Og det bærer frukter. Søndag ble han nummer 49 i New York Marathon – og beste nordmann.

Post løp inn til den imponerende tiden 2.32.53. Det er hans personlige rekord.

Overfor NRK roser langrennsstjernen Petter Northug kommentatoren.

– Legende! Eneste som er kjipt for min del er at han som sitter og kommenterer langrenn har høyere O2-opptak enn meg. Gratulerer, skriver Northug spøkefullt i en SMS til kanalen.

– Det beste løpet på tre år

Post er opptatt av at å fremheve forskjellen mellom det han driver med og toppidrett.

– Jeg trener det jeg får tid til. Det kommer jeg til å fortsette med. Det er fortsatt gode muligheter til å forbedre seg. Men det de som virkelig kan løpe driver med, er en helt annen verden, sier Post til Aftenposten.

Det er fortsatt et stykke opp til ypperste verdenseliten for Post. Geoffrey Kipsang fra Kenya vant New York Marathon på tiden 2.10.53.

Jann Post veide nesten 100 kilo for seks år siden. Les historien om hvordan han la om livet sitt her.

Tok grep etter Tour de Ski-test

Likevel er det ingen tvil om at Post har kommet langt. I et intervju med Aftenposten i 2013 fortalte Post om dagen som fikk ham til å endre livsstil.

Da veide NRK-profilen nesten 100 kilo. Da han teste monsterbakken i Tour de Ski i januar 2011, innså han hvor dårlig form han var i.

– Da gikk jeg hjem og så meg i speilet. Jeg måtte se virkeligheten i øynene, fortalte Post til Aftenposten i 2013.

Siden har det gått slag i slag. Og i New York søndag fikk NRK-kommentatoren nok en opptur. Senere i november er han tilbake som langrennskommentator. Da starter verdenscupsesongen opp igjen.