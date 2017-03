Nå er det klart hvor Northug skal konkurrere til helgen

Saken oppdateres.

- Jeg er klart for nok et mesterskap og jakter nye titler. Så får vi se da, om jeg er god nok der oppe, sier Northug til sin egen tv-kanal.

Northug ble ikke en del av 10-mannstroppen som reiste til Canada tidligere i denne uken, og han stiller heller ikke opp i Birkebeinerrennet lørdag. Da står han på startstreken på 30 km fellesstart i friteknikk i Nord-norsk mesterskap i Tromsø.

I mesterskapet er han påmeldt til 30 kilometer fristil på lørdag, og skal gå stafett sammen med sin lillebror Even Northug søndag. Han ankommer Tromsø i løpet av fredag.

- For oss som arrangør har det stor betydning. Vi viser nok en gang at vi kan arrangere attraktive konkurranser som også de største vil delta på. Vi skal også sørge for at han blir tatt vare på. Vi håper selvsagt på fulle hus og håper så mange som mulig ser anledning til å komme bort på Storelva i løpet av helga, sier Tore Olsen til iTromsø.

Northug deltok i NM på ski i Tromsø i fjor, og vant gull på tremilen og bronse på stafetten. Da skrøt han mye av byen og arrangementet.

— De siste dagene har jeg lagt merke til at mange landslagsløpere og profiler skrytt av Tromsø sitt arrangement og ski-NM. Flere av dem mener at Tromsø bør få verdenscup i framtiden, og her er jeg for så vidt enig. Men jeg synes ikke de tar i nok. Jeg mener at Tromsø bør bli Norges hovedstad. Det har ikke vært smurt på nok, sier Northug i intervjuet.

