Nå får «terroristen» likevel oppfylt drømmen om ski-VM

Saken oppdateres.

Svenske Expressen fortalte mandag historien om Adrian Solano, 22-åringen fra Venezuela som skulle delta i Lahti-VM. Han ble stanset under mellomlanding i Paris fordi politiet ikke fikk det til å rime at en mann fra Venezuela skulle til Europa for å gå på ski.

Solano hadde også svært lite penger på seg, og ingen kredittkort. Politiet mistenkte at han var terrorist eller narkotikasmugler, og de sendte ham hjem igjen etter å ha holdt ham i varetekt i fem dager.

Uventet finsk hjelp

Dermed så VM-drømmen ut til å bli knust for Solano. Venezuelas landslag har knapt råd til staver, så noen ny flybillett var utenkelig. Men nå har 22-åringen fått uventet hjelp fra en finsk TV-kjendis og forretningsmann.

Aleksi Valavuori startet en innsamling via Twitter der målsettingen var å skrape sammen 4000 euro for å få kjøpt ny flybillett til Solano.

– Aleksi Valavuori har ordnet billetten. Adrian flyr i kveld og ankommer Finland tirsdag, sa lagkompisen César Baena til Expressen mandag kveld.

Denne gangen unngår Adrian Solano mellomlanding i Frankrike. I stedet går reisen via Spania og Nederland. Dersom alt går etter planen deltar Solano og de fire andre løperne fra Venezuela under kvalifiseringsløpene i Lahti onsdag.

God respons

Aleksi Valavuori er storfornøyd med giverviljen etter at han satte i gang kampanjen.

– Reisen koster 4000 euro, og på noen timer fikk vi inn over 2000 euro. Jeg så at vi kom til å nå målet og bestilte reisen, sier Valavuori ifølge finske Yle .

Dermed ser det ut til at Solano får delta på kvalifiseringen til 15 kilometer klassisk onsdag. Her deltar de løperne som ikke har nok FIS-poeng til å få en direkteplass på VM-distansen.