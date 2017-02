Nå har Northug planen klar mot femmila

Saken oppdateres.

LAHTI: Fredag kveld sto Petter Northug på torget i Lahti og så opp mot seierspallen. Der sto Johannes Høsflot Klæbo og mottok sin første medalje i et internasjonalt seniormesterskap. Northug ble premiert for femteplass på sprinten.

Klæbo sier at han fikk guttedrømmen oppfylt. Hvis noen for ett år siden hadde sagt til ham at dette skulle skje allerede nå, ville han ikke ha trodd på dem.

– Nei, ikke i det hele tatt. Som jeg har sagt tidligere var dette en drøm og ikke et mål. Det er ubeskrivelig at denne drømmen går i oppfyllelse, sier han til Adresseavisen.

– Store favoritter

Søndag venter ny medaljesjanse for Klæbo, som stiller for Norge på lagsprinten sammen med Emil Iversen. Petter Northug beskriver de to som storfavoritter.

– Klæbo og Emil på søndag er klare favoritter til å ta et VM-gull.

Selv reiser Northug hjem til Norge på lørdag. Planen er å stille til start på tremila under norgescupen på Åsen i Nannestad søndag.

– Deretter skal jeg trene rolig i Norge før jeg skal reise tilbake hit torsdag eller fredag i neste uke, sier Northug.

Ble motivert

Neste søndag skal han gå VM-femmila i Lahti, hvor han stiller til start som tittelforsvarer.

– Fikk du motivasjon til å komme tilbake da du sto og så på seierspallen ?

– Ja, absolutt. Når jeg føler at kroppen svarer såpass bra som den gjør nå og jeg tar store steg mot god form, så må jeg prøve å avslutte sesongen veldig bra, og deretter må jeg legge en bra plan mot OL, sier Northug til Adresseavisen.

– Favorittene innfridde

– Hva tenkte du på da du sto der?

– Jeg tenkte at dette var en type pall som mange hadde spådd på forhånd. Favorittene innfridde jo. Jeg håper Klæbo bruker tredjeplassen som motivasjon. Han er jo en vinnertype.

Fredagen har Northug brukt til å trene sammen med Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen.

– Vi var på en halvannen times tur. Ellers har vi bare spist og kost oss.

Klæbo varsler at formen er upåklagelig.

– Jeg skulle nesten ønske at det var konkurranse da jeg var på treningstur i dag. Det kjentes bra ut. Det lover i hvert fall bra for det som skal skje fremover.