Nå hyller Northug den svenske rivalen: – Han er fantastisk

Saken oppdateres.

For åtte dager siden bekreftet den svenske langrennsløperen Johan Olsson at karrièren var over. Hyllesten fra langrennsverden kom etter nyheten ble sluppet, men en stemme manglet i koret.

Petter Northug har hatt mange tette kamper mot svensken, men 37-åringen har ikke vært offer for Northugs «svenskemobbing».

Nå hyller Northug den pensjonerte skisvensken.

– Jeg vil takke for alle fighter. Johan er en fantastisk skiløper som alltid har våget å få sine egne veier for å nå suksess, skriver Northug i en sms til Expressen .

Hemmelig ferie

Northug er for tiden på hemmelig ferie, men tar seg tid til å sende en personlig hilsen til skiløperen med to OL-gull, og to VM-gull.

– Lykke til med resten av livet. Med familien og skikarrièren utenfor verdenscupnivå, skriver Northug.

For det er nettopp familien som er hovedårsaken til at karrièren til Olsson tok slutt.

– Mine barn har savnet sin pappa veldig mye de siste årene. Jeg bestemte meg nylig. Det er noe som krevde mot, å forlate alt dette, sa Olsson på pressekonferansen.

– Revolusjonerte sporten

Flere andre nordmenn hyllet Olsson da nyheten sprakk. Martin Johnsrud Sundby kalte Olsson for et forbilde, og Niklas Dyrhaug mener han revolusjonerte skisporten.

– For meg er Johan Olsson en av de virkelig store skiløperne. Han revolusjonerte sporten i Val di Fiemme, sa Dyrhaug.