Niklas Dyrhaug skadet - mister sesongstarten: – Det er kjedelig

For to år siden fikk jeg operert inn en jernstang gjennom ryggen. Det sier noe om hvor utrolig fantastiske ting mennesket kan utrette

Saken oppdateres.

– Niklas (Dyrhaug, red.anm.) har skadet en skive nederst i ryggen som trenger tid til å gro. Per i dag er situasjonen dessverre at han står over både Beitostølen og Kuusamo for å ha fokus på at ryggen blir bra og restituert, sier landslagslege Petter Olberg i en pressemelding fra skiforbundet.

Trønderen går altså glipp av verdenscupåpningen i Kuusamo neste helg.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig og skuffende og måtte stå over de første helgene med konkurranser. Formen har vært veldig bra i høst og jeg har gledet meg til å komme i gang, men nå må jeg bare se fremover for å komme tilbake så fort som mulig, sier Niklas Dyrhaug selv i pressemeldingen.

Han har også lagt ut følgende på Instagram:

Trener alternativt

Det er naturligvis dårlig nytt for Dyrhaug å miste verdenscupåpningen, men kanskje spesielt dårlig nyhet akkurat i år.

Flere av de norske langrennsløperne har nemlig uttalt seg om viktigheten av å være i god form allerede før jul denne sesongen. Nivået på det norske laget er så bra før OL, at hvert eneste renn potensielt kan være med å påvirke OL-uttaket.

Samtidig er landslagstreneren ikke veldig bekymret foreløpig.

– Det er krevende når ryggen krangler, men Niklas trener nå alternativt og tar sikte på å være tilbake i skisporet til World Cup Lillehammer første helgen i desember, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

Flere sliter før sesongåpningen

Fra før er det klart at Didrik Tønseth også står i fare for ikke å rekke sesongåpningen. Tønseth har slitt med ettervirkningene av et fall i september, og har ikke fått trent skikkelig siden den gangen.

I tillegg trakk Petter Northug seg fra sesongåpningen i Sverige i helgen.

Ifølge treningskamerat Chris Jespersen, manglet Northug sprut i beina og følte seg ikke klar til å gå en konkurranse.