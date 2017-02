Norge beklager etter heftig kritikk fra Sverige

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: «De norske jentene hadde ingen taktikk foran sprinten i morgen. Har du noen taktikkråd for hvordan de skal ta Stina Nilsson?»

Det var dette spørsmålet, fra TV 2s Ernst A. Lersveen, som fikk Emil Iversen til å glise på onsdagens pressekonferanse i Lahti. Han så bort på Petter Northug, og brøt ut:

«Nei. Det er vanskelig å ta henne».

Bakgrunnen er at det i lang tid har versert romanserykter mellom Iversen og svenskenes sprintess Stina Nilsson. Begge har avkreftet disse ryktene ved flere anledninger.

Svaret til Iversen ble mottatt med latter fra Northug, som satt ved siden av Iversen, og flere av de fremmøtte journalistene i salen.

– En undertone

Men ordvekslingen blir i etterkant også møtt med kraftig kritikk - spesielt fra svensk hold. Det forklarer Tomas Pettersson, kommentator i den svenske avisen Expressen, slik:

– Det er mange i Sverige som oppfatter at det ligger en undertone i det, selv om Ernst sier at han ikke mener det slik. Det er ikke første gangen opp gjennom årene at Petter Northug har uttrykt seg, eller vært innblandet, når det har vært guttediskusjoner. Og nå har han fått en lekekamerat i Emil Iversen. Men jeg synes samtidig at vi i mediene, ikke minst vi i Expressen, er med på å underbygge «Stina og Emil-romansen» og så videre. Det er ofte vi som legger opp ballen til de her guttene. Så skulle man kanskje synes at de av og til kunne vært litt mer voksne i måten de snakker på. I 2017 kan man kanskje være litt mer modne enn de viser seg å være av og til, sier Pettersson.

I tillegg til Pettersson, reagerer også Aftonbladets langrennsreporter Petra Thorén på oppførselen til Northug og Iversen. I et videoinnslag på aftonbladet.se kaller Thorén kommentarene fra Iversen og Northug som «et slag under beltet».

– Beklager

Landslagets medieansvarlige Gro Eide ledet seansen med de norske herreløperne onsdag. Hun har merket seg reaksjonene i etterkant.

– Jeg tenker at det er spente gutter som sitter på en pressekonferanse og får spørsmål direkte fra salen. De svarer på best mulig måte. Hvis det oppfattes på en annen måte enn intensjonen, så beklager vi det. Jeg tror det er gjort i beste mening med en touch av humor, men jeg beklager hvis det oppfattes motsatt, sier Eide til Adresseavisen.

Overfor Aftenposten forteller Eide at hun ikke har snakket med Northug og Iversen etter pressekonferansen.

– Blir aldri skikkelige endringer

Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi, og har blant annet forsket på kvinner og menn i sportsjournalistikken. Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.

– Jeg tenker på rollemodeller. Når modellene fortsetter som før, blir det aldri skikkelige endringer, sier von der Lippe.

– Sånn som jeg forstår det, er dette oppgulp av gamle stereotypier. Disse «gutta boys» er inne i sin lille boble, som de selv ikke tenker er en boble. De glemmer at kvinnene er blitt såpass gode, at de bør behandles som subjekter, ikke objekter, fortsetter hun.

Professor von der Lippe bebreider ikke Norges Skiforbund for hvordan Iversen og Northug fremstod på dagens pressekonferanse. Hun tror ledelsen har vanskelig for å kontrollere løperne.

– Northug har for eksempel alltid gjort hva han vil, så jeg tror ikke en moralsk skjennepreken til fungere, sier von der Lippe.

– Jeg foreslår heller at noen av de eldre løperne på laget, som Northug respekterer, kan si det til ham, på en litt gutteaktig måte.

– Reaksjonene er tullete

I etterkant har også Lersveen, som har lang fartstid som langrennsreporter i TV 2, fått høre det. Blant annet minner Aftonbladets Thorén om at «journalister har et ansvar». Hun reagerer også på at mange journalister lo av Iversens spøk. Selv har Lersveen lite forståelse for kritikken.

– Reaksjonene er tullete. Jeg sier som Løfshus sier det; Jeg beklager, sier Lersveen.

– Angrer du på spørsmålet?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Det var et seriøst spørsmål med en humoristisk undertone knyttet til romanserykter jeg har lest, sikkert hos Aftenposten også. Derfor ble spørsmålet stilt som det ble stilt. Han vant prøve-VM her i fjor. Derfor ble spørsmålet stilt til akkurat ham.

– Ganske pinlig

Gerd von der Lippe ser heller ingenting galt i spørsmålet fra Lersveen.

– Det er vanlig å spørre om det, hvordan man skal vinne. Slik er sportsjournalistikken, den er veldig muntlig. Så jeg synes det er helt greit, sier von der Lippe.

Reidar Sollie, leder i Norske Sportsjournalisters Forbund, er enig med von der Lippe.

– Jeg var jo der, og oppfattet spørsmålet som greit. Det ble oppfattet som sexistisk fra podiet, og det synes jeg personlig er ganske pinlig. Det avslører mye om kulturen i skimiljøet, sier Sollie.

