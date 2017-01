Norge må endre planene før VM

Saken oppdateres.

FALUN: Det nydelige landskapet i Seiser Alm i Nord-Italia har i en årrekke huset norske skiløpere i forkant av internasjonale mesterskap.

I år blir det annerledes. Snømangel i langrennsparadiset fører til at den norske troppen er nødt til å flytte på seg.

Det bekrefter herrelandslagstrener Tor Arne Hetland til Adresseavisen.

Kun syv kilometer

– Seiser Alm har bare syv kilometer med løype, og det er litt flate forhold. Det som er lagt ut av løyper er helt prima, men vi kommer ikke til å ha noen precamp der i år, sier han.

Hetland er nå på plass i Falun, hvor det er i helgen er verdenscup.

Seiser Alm var blant annet stedet hvor Marit Bjørgen og Petter Northug ladet opp foran suksessmesterskapet i Holmenkollen i 2011. Også under Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvangs glansdager på 1990-tallet ble Seiser Alm brukt i forberedelsene.

Skal trene i Engadin

Den opprinnelige planen var at norsk presse skulle møte de norske VM-deltagerne i Seiser Alm 14. februar, en drøy uke før VM i Lahti starter.

Nå er den norske landslagsledelsen i full gang med å finne en alternativ løsning. Engadin-området rundt St. Moritz, der Petter Northug oppholdt seg under sitt siste høydeopphold tidligere denne måneden, er mest aktuelt.

– Engadin har femti kilometer med kunstsnø. Det er gode forhold. De av guttene som skal til høyden kommer til å dra til Engadin/Livigno-området.

– Hva betyr det å måtte gå bort fra Seiser Alm ?

– Det spiller liten rolle, for egentlig er det like fint overalt i Alpene. Det er jo sol og blå himmel, sier Hetland til Adresseavisen.

I tillegg til oppholdet i Alpene, som finner sted i etterkant av NM i neste uke, vil det norske herrelandslaget ha en parallell samling på Sjusjøen for de av løperne som ikke ønsker å lade opp i høyden.

Sverige flytter ikke

Sveriges landslagssjef Rikard Grip sier at det er uaktuelt for svenskene å droppe Seiser Alm før VM, til tross for at det er lite snø der.

– Det er ingen diskusjon rundt det. Vi har gjort en vurdering og det er mange verdier for oss med å dra dit. Det finnes skispor der, sier Grip til Adresseavisen.

Også Sverige har i en årrekke oppholdt seg i Seiser Alm før internasjonale mesterskap.