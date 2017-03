Hyller Norges nye ankermann: – Det er det råeste jeg har sett

Saken oppdateres.

Allerede tidlig på den andre etappen ble det klart at herrestafetten i Lahti-VM kom til å bli en kamp mellom de to store favorittene. Russland og Norge rykket tidlig fra de andre, og etter halvgått stafett var det et hav av tid bakover til forfølgerne.

På forhånd ble det sagt at Norge trengte et langt forsprang før siste etappe. Sergej Ustjugov har vært i knallform denne sesongen, og med to gull og et sølv så langt i mesterskapet, var han en fryktet motstander for Finn Hågen Krogh på ankeretappen.

17,7 sekunders forsprang fikk han. På første runde halverte Ustjugov forspranget, men på vei ut for andre gang, snudde trenden. Ustjugov gikk med uryddig teknikk og slet tilsynelatende på det løse underlaget.

Siste runde ble en kamp for begge. Ustjugov hadde hele tiden blikket rettet mot Krogh, men slet med å komme helt opp i ryggen. Krogh holdt forspranget inn og gikk alene over mål. Dermed sikret han den niende VM-seieren på rad.

– Han gjør som Northug og Alsgaard. For en seier, sa NRK-kommentator Jann Post på oppløpet.

Hylles av kamerater og eksperter

Etter seieren blir Norges nye ankermann hyllet fra alle hold.

– Finn Hågen Krogh har imponert meg veldig mye på denne siste etappen. Han gjorde alt riktig. Vi konkluderer med at vi har fått en fullverdig ankermann i Finn Hågen Krogh, sier Torgeir Bjørn.

Lagkamerat Didrik Tønseth gikk første etappe, og er imponert over hvor rolig Krogh var med sesongens kanskje beste langrennsløper jagende bak seg.

– Han er så kald, så vi lurer på om han egentlig har et nervesystem. Det skal litt til for å holde Ustjugov 17 sekunder bak seg, sa Tønseth.

Sundby skaffet Finn Hågen Krogh de nødvendige sekundene han trengte for å holde Ustjugov bak seg.

– Det var helt drøyt! Vi trodde han slapp, så kom han tilbake. Det var en ut av seg selv-opplevelse. Det hodet til Finn skulle gjerne jeg hatt. Jeg trodde han var ferdig etter 1 km, så gikk han 9 til. Det er helt utrolig. Det er det råeste jeg har sett, sier Sundby til NRK etter løpet.

– Den verste personen å ha bak seg

Det så lenge ut som Ustjugov skulle ta inn sekundene Krogh hadde, men kjempekreftene til finnmarkingen holdt.

– Ustjugov er den verste man kan ha bak seg. Martin ga meg noen sekunder, men det var det verste løpet man kan gå. Forholdene var ikke bra, jeg måtte kjempe. Det var morsomt å gjøre dette sammen, og man må presse seg når det blir en fight som det der, sier Krogh.

Landslagssjef Vidar Løfshus var strålende fornøyd da han møtte Adresseavisen etter dramatikken hadde lagt seg.

– Dette var til punkt og prikke av hele gjengen. Alt har klaffet i dag. Vi var jo nesten sikre på at Ustjugov skulle ta igjen Finn, etter starten hans. Det ble fort 9–10 sekunder, og vi ventet bare på at det jafset skulle komme. Men det kom aldri, sier Løfshus til Adresseavisen.

– Heltemodig innsats

Han skryter av innsatsen til sin nye ankermann.

– Det var vanvittig heltemodig innsats av Finn Hågen Krogh. Noe lignende har vi kanskje aldri sett. Men det er fire helter her, Niklas og Didrik legger grunnlaget. Så gir Martin ham den nødvendige luken, og derfra er det bare ren spenning. Finn er jo veldig offensiv som type, og når han får en sånn ledelse, jobber han helt inn. De går jo desidert best, de to i front. Det var langt over det jeg hadde trodd han skulle levere. Personlig synes jeg stafettgullene – laggullene – er de beste, sier landslagssjefen.

Dyrhaug gikk ut tre sekunder bak Russland, men hadde full kontroll på sin etappe.

– Det var en ny kamp i dag, Didrik gjorde en god førsteetappe, og jeg hadde en god mulighet til å gå sammen med Bessmertnykh. Han var sterk. Vår plan var å gå fort på de to første etappene og gi Martin et godt utgangspunkt, sier han.

Russland tok sølvet, og etter at Finland falt i den siste svingen, klarte Calle Halfvarsson å sikre svensk bronse.

Løse løyper

Didrik Tønset åpnet stafetten i front av feltet. Løypa var blitt svært løs i løpet av natten, og kunne ifølge NRKs Fredrik Aukland bli en utfordring for løperne. Tønseth gikk sammen med russiske Andrej Larkov, svenske Richardsson og finske Jauhojärvi.

Feltet gikk samlet med favorittene i front, og Tønseth og russiske Larkov delte ansvaret med å holde farten oppe. Men tendensen var klar, hver gang det gikk nedover, gled Tønseth og Larkov fra resten av feltet.

– Det virker som det skiller seg ut på gliden, for vi gikk ganske rolig på tredjerunden da feltet sprakk opp. Føret tærer på kreftene, og det er en utfordring å finne gode ski. I dag gikk jeg på paret som Petter vant gull med på femmila i Falun, sier Tønseth etter sin etappe.

Rykket fra

På vei ut på tredje runde hadde de to favorittene rykket fra resten av feltet, og skaffet seg fort mange sekunder til konkurrentene. Inn til veksling fikk Russland en liten luke på tre sekunder på Norge. Kasakhstan vekslet på tredjeplass 20 sekunder bak tetduoen. Sverige vekslet 37,3 sekunder bak Russland.

Niklas Dyrhaug gikk andre etappe for Norge, og brukte få sekunder på å hente inn Aleksandr Bessmertnykh. Bak jaget gullvinner fra 15-kilometeren Iivo Niskanen, og svenske Johan Olsson. Men de to i tet økte til forfølgerne utover etappen. Allerede tidlig på andre etappe ble det klart at gullet sto mellom de to lagene.

– Det var knallhardt i dag. Bessmertnykh var revansjesugen etter duellen for en par dager siden. Jeg synes det gikk veldig fort, det var viktig at vi ikke mistet noe til Russland. Jeg tror det blir en «rysare», sa Dyrhaug til NRK.

Bare sekunder før vekslingen valgte Norges tredjemann, Martin Johnsrud Sundby å skifte staver, trolig på grunn av at den løse snøen gjorde det bedre med større trinser på stavene.

Sundby gikk ut i ryggen på Aleksej Chervotkin. På forhånd ble det spådd at denne etappen kom til å bli svært viktig for Norges muligheter til gull. På siste etappe ventet Ustjugov for russerne.

Sundby gikk kontrollert

Sundby gikk rolig i ryggen på den russiske 22-åringen den første halvdelen av etappen. Planen på forhånd var å gå kontrollert de to første rundene, og så trøkke etter halvgått etappe for å skaffe ankermann Krogh en god luke bakover.

Og på stadionet ut på tredje runde tok Sundby over ledelsen. Han rykket til, men Chervotkin holdt følge. Den unge russeren hadde ikke lyst til å gi Sundby en meter forsprang. Men etter hvert ble han mer slengete i stilen.

– Chervotkin begynner å slenge litt nå. Han ser mer sliten ut enn Martin Johnsrud Sundby, sier NRKs Torgeir Bjørn.

I bakkene etter siste runding fikk russeren nok. Sundby reiste ifra, og på 8,8 kilometer lå han ti sekunder bak. Ved veksling ledet Norge med 17,7 sekunder.

Ustjugov gikk ut fra stadionet som et uvær, og hadde tatt ti sekunder allerede etter en kilometer.

Men etter den første runden hadde Krogh stanset utviklingen, og på de kommende tidspasseringene hadde avstanden stabilisert seg til rundt tolv sekunder.

Men Ustjugov kom seg aldri opp til ryggen, og Finn Hågen Krogh kunne gå Norge inn til nok et stafettgull

Sist gang Norge ikke vant en VM-stafett for herrer var i 1999 i Ramsau. Da tapte Thomas Alsgaard spurten mot Christian Hoffmann med 0,2 sekunder. Siden det har Norge tatt åtte strake VM-gull, sist i Falun 2015.

Da gikk to av dagens løpere stafetten, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug. Anders Gløersen og Petter Northug gikk de to avsluttende etappene i 2015. Norge vant også stafetten i 2013, da med Tord Asle Gjerdalen, Eldar Rønning, Sjur Røthe og Petter Northug. Martin Johnsrud Sundby har et VM-gull på stafett fra 2011 i Oslo.