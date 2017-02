Norges Skiforbund til nytt angrep på profilerte kritikere: - For enkelt å sitte i Akersgata og slenge dritt

Saken oppdateres.

VIERUMÄKI: Den svenske kommentatoren Tomas Pettersson mener landslagssjef Vidar Løfshus har mistet ydmykheten etter at granskningsrapporten kom.

– Problemet for Norge er at de har hatt utrolige fremganger i flere år, men de har ikke vært så gode vinnere som de burde ha vært, sier han til Adresseavisen.

Det norske skilandslaget holdt sin første pressekonferanse før ski-VM i Lahti i ettermiddag. Det som møtte pressekorpset var tre reserverte plasser, til henholdsvis TV 2-reporter Ernst A. Lersveen, VG-kommentator Leif Welhaven og Expressens kommentator Tomas Pettersson. Ingen av de tre var imidlertid til stede på pressekonferansen.

Skiforbundets Claes-Tommy Herland bekrefter overfor Adresseavisen at det var han som hadde reservert de tre plassene, etter beskjed fra landslagssjef Vidar Løfshus.

– Bør legge ting bak seg

Løfshus sier først at dette skulle være en god spøk, før han raskt blir mer alvorlig.

– Jeg er kritisk til Leif, Tomas og til Ernst, selvsagt.

– Hvorfor?

– På bakgrunn av det som har vært skrevet og sagt de siste ukene.

– Dette kan vel oppfattes som en provokasjon?

– Nå synes jeg de må sette seg inn i saker og ting. De må evne å se fremover og legge ting bak seg, og ikke tvære ved ting som er historie og som vi er ferdige med. Vi har fått en god dom i Therese-saken og har fått ei utredning som har frikjent norsk langrenn. Da må de ikke være så såre for at de tok feil.

– Blir plassene reservert i hele mesterskapet?

– Hvis Welhaven kommer så skal han få sitte der. Han bør være her. Jeg synes det blir for enkelt å sitte i Akersgata og slenge dritt.

– Ulykkelig for norsk langrenn

Løfshus viser til granskningsrapporten som kom i forrige uke. Der ble det konkludert med at Norge ikke gir astmamedisin til friske utøvere. Samtidig avdekket utvalget rutinesvikt på flere områder. Dette gjaldt blant annet håndtering av medisiner.

Expressens Tomas Petterson mener Løfshus har mistet all ydmykhet etter at rapporten ble kjent.

– Jeg ser dette som både humoristisk og parodisk. Tonen Løfshus har holdt i denne debatten de siste dagene er ikke akkurat den mest ydmyke. Problemet for Norge er at de har hatt utrolige fremganger i flere år, men de har ikke vært så gode vinnere som de burde ha vært. At de nå, etter det som har skjedd, virker å gå tilbake til det er ulykkelig for norsk skisport, sier han til Adresseavisen.

– Berettiget å ha flere meninger

Ernst A. Lersveen reagerer slik på at det var satt av plass til ham i lokalet hvor Norge holder pressekonferanser:

- Det var da hyggelig. Jeg regner med at jeg skal hit noen dager, så da er det bra at jeg slipper å lete etter plass. Jeg regner ikke med at det er skammekrok.

Leif Welhaven er ikke på plass i Finland. Det er imidlertid VGs sportssjef Øyvind Brenne, som sier dette:

– Hvis argumentet om at man skal være til stede i et lokale, noen dager før et mesterskap begynner, så synes jeg ikke det er det viktigste. Det viktigste er hva som er innholdet i debatten. Der er det berettiget å ha flere meninger. Vår kommentator har lagt vekt også på noen av de kritiske delene i den rapporten som ble lagt frem, ikke bare en av hovedkonklusjonene. Han har også vært nøye på å understreke at et av hovedpunktene er blitt besvart på en måte som bør være en seier for Norges Skiforbund, uten at det kan være en hvilepute for det andre som blir påpekt.