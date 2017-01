Norsk sjef tror Ustjugov kan dominere i 10 år

Saken oppdateres.

OBERSTDORF: – Jeg trenger fem minutter på Martin før Alpe Cermis. Da vil jeg klare det!

Han snakker ikke et ord engelsk eller tysk – kun russisk.

Med en kvinnelig tolk ved sin side rusler kjempen på 197 centimeter fra mikrofon til mikrofon mens snøen laver ned over intervjusonen på skistadion i Oberstdorf.

Han snakker rolig, smiler og tar seg god.

Mens seks av hans lagkamerater sitter hjemme, utestengt fra Tour de Ski på grunn av den svært omfattende dopingsaken i Russland.

Sergej Ustjugov vant onsdagens jaktstart i Oberstdorf. Det var hans fjerde strake etappeseier, noe ingen klart i Tour-historien tidligere, og samtidig økte han avstanden ned til toer Martin Johnsrud Sundby i sammendraget.

Russeren er favoritten nå. Han vil vinne Tour de Ski for å hevne sine utestengte venner.

– Straffen dem som må sitte hjemme er urettferdig og den gir meg en veldig motivasjon, sier han.

Startet som bokser

24-åringen fra Mezhdurechensky, en småby tre timers flytur øst for Moskva, beskrives som det største talentet i russisk langrennssport noensinne. I det russiske systemet er han blitt satset på siden han var 16 år.

Han gikk på en russisk sportsskole og startet med boksing. 10 år gammel startet han med skiskyting. Og noen år senere gikk Ustjugov over til langrenn.

Det har vært 20 dager med treningsleirer, fem dager hjemme, og så nye treningsleirer på nærmere tre uker. Slik var hverdagen for ham i midten av tenårene.

– Jeg så ham første gangen da jeg var tysk juniortrener i 2008–2009. Jeg tenkte umiddelbart: Dette blir en sterk løper! Det var lett å se at Sergej var et talent utenom det vanlige. Han var veldig sterk som junior. Nå har han også tatt store steg som senior, forteller tyske Markus Cramer, som tok over som trener for Ustjugov før denne sesongen.

– Vil true Norge i 10 år

Sergej Ustjugov ble juniorverdensmester hele fem ganger i 2011 og 2012. De to påfølgende sesongene vant han U23-VM tre ganger.

– Han er en komplett skiløper. God i distanseløp, god i sprinter, god i skøyting, god i klassisk. Han er en komplett skiløper, beskriver den norske landslagstreneren Tor Arne Hetland.

– Han er "lugn" type. Han gjør ikke så veldig mye ut av seg. Han er ikke den russeren vi har aller mest kontakt med. Men han er en god skiløper. Du ser at han er på hugget. Han er en luring, han er en oppvakt utøver som virker som en kunstnertype. Ut fra det jeg har hørt er en som kjenner veldig på kroppen, når han skal ta i og ikke. Ingen vet helt når angrepet kommer. Han tar sjansen når han får den, fortsetter Hetland.

Den norske landslagstreneren mener russisk langrenn har en kaptein som kan dominere sporten de neste 10 årene.

– Ja, det kan han. Ustjugov kan true Norge i 10 år.

– Hva er forskjellen på Ustjugov og Johnsrud Sundby?

– Martin er nok litt bedre trent, mens Ustjugov er pittelitt bedre i en avslutning. De er enkeltforskjellen. Den ene liker distanse litt bedre enn sprint, den andre liker sprint litt bedre enn distanse.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener russeren nå er favoritt til å vinne sammenlagt for første gang.

– Han har en enorm maksfart. Han er stor og sterk. Men litt uryddig i gåingen, som gjør at han fort kan være innblandet i uhell som stavbrekk og fall. Ustjugov er en litt uforutsigbar løper, men toppløpene er særdeles gode. Så gode at Martin på sitt beste sliter med å følge ham, fastslår Bjørn.

Har tatt Northugs rolle

I fraværet av Petter Northug har Sergej Ustjugov tatt ansvaret. Det er russeren alle snakker om: Seirene, rykkene, den uforutsigbare gåingen og fightene i feltet.

På pressekonferansen etter den tredje seieren fastslo Ustjugov at han gjerne tok på seg slåsshanskene om det var noen som yppet seg.

– Har du gjort noe annerledes i treningen før denne sesongen?

– Noe har endret seg. Jeg har fått ny trener (Markus Cramer), og jeg har et litt annet opplegg. Men det er ikke de store endringene.

– Hvor mange timer trener du i året?

– Jeg teller ikke.

– Men for eksempel Johnsrud Sundby har full oversikt?

– Jeg er ikke Sundby. Jeg er Sergej Ustjugov.

– Hvordan vurderer du sjansen til å vinne Tour de Ski sammenlagt?

– Jeg trenger fem minutter på Martin før Alpe Cermis. Da vil jeg klare det.

– Verdens beste skiløper for øyeblikket trenger fem minutter?

– Jeg er ikke den beste løperen i verden. Jeg mener Petter Northug er den beste skiløperen i verden. Han forbereder seg til VM i Lahti nå. Da vil han vise frem hele sin skjønnhet.

– Føler du deg mentalt sterkere enn Sundby?

– Jeg er mer mentalt motivert enn ham, fordi jeg har noen grunner til å være det.

Sergej Ustjugov har gjentatte ganger fått dopingspørsmål i Tour de Ski.

Men han fastslår:

– Jeg er ren.