Northug ansetter ny mann på fulltid før OL

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Den tidligere Strindheim-løperen Vidar Undebakke går inn i teamet til Petter Northug på heltid og skal være tett på skistjernen frem mot OL.

Hovedårsaken er at hovedtrener Stig Rune Kveen har gått tilbake i sin jobb som skilærer ved Meråker videregående skole. Kveen skal fortsatt ha hovedansvaret, men får nå hjelp av både av Undebakke og mellomste Northug-bror Tomas.

Mastergrad

– Stig Rune har det overordnede ansvaret på samme måte som før, både for planlegging og evaluering av treningen. Vidar vil være mer direkte involvert i gjennomføringen, sier manager Are Sørum Langås til Adresseavisen.

Undebakke har mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU og skal bistå og følge opp Northug i den daglige treningen.

– Han er ansatt på fulltid som servicemann og som trenerens forlengede arm. Han vil være skitester, sjåfør og bidra på høydesamlinger, sier Langås.

Kveen mindre til stede

I tillegg til Tomas Northug, Kveen og Undebakke består det sportslige teamet i Team Northug av sportslig ansvarlig i Strindheim Ole Thonstad, samt treningspartner Chris Jespersen.

– Vidar skal også følge opp Chris, som vi for tre uker siden sendte til Livigno på opptrening. Nå kan gutta begynne å trene sammen, sier Langås.

Stig Rune Kveen sier at ansettelsen skjer for å kompensere for at han selv blir mindre til stede i Northugs treningshverdag kommende sesong. På samme måte som i 2014/2015-sesongen, som endte med at Northug ble VM-konge i Falun, skal Kveen kombinere jobben som Northug-trener og lærer på skigymnaset.

– Fortsatt er det jeg som har hovedansvaret. Vidar blir min forlengende arm, sier Kveen.

Northug har tidligere blitt beskyldt for å ansette kompiser i sitt støtteapparat. Også Undebakke kan regnes innen denne kategorien. Han er tidligere lagkamerat i Strindheim og har blant annet vært på høydeopphold i Italia sammen med Northug.

– Godt bekjent

– Vidar er vel en godt bekjent, men han er ikke treneren. Det er det fortsatt jeg som er. Vidar får ta seg av gjøremålene i feltet, sier Kveen.

Resten av denne uka vil Northug oppholde seg i Aure og Trondheim, hvor den årlige Toppidrettsveka arrangeres. Der er målet først og fremst å få gjennomført flere skikkelige kvalitetsøkter.

– Jeg håper ikke Petter vinner. Det gjorde han i fjor og da var han litt tidlig i form. Målet er å få gode hardøkter, sier trener Stig Rune Kveen til Adresseavisen.

Vidar Undebakke har ikke vært tilgjengelig for å kommentere saken.