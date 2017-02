Northug bekrefter: - Har fått beskjed om at jeg er med i VM-troppen

Saken oppdateres.

Det har ligget i kortene at Petter Northug får en plass i den norske VM-troppen. Nå bekrefter han det selv overfor TV 2.

– Jeg har fått beskjed om at jeg er med i troppen, sier trønderen til kanale n.

Fredag ble Northug nummer seks i sprintfinalen i NM på Lygna. Langrennskometen Johannes Høsflot Klæbo vant.

– Et steg videre

På lørdagens skiathlon eller 30 km fellesstart med skibytte, som noen sier, får trønderen en ny sjanse til å konkurrere seg i form.

– 30 km blir gjerne regnet for formutløsende, sier langrennsekspert Odd-Bjørn Hjelmeset, som gleder seg til å se Northug i aksjon på NM-arenaen.

– Det han leverte på sprinten er et steg videre.

Det nærmer seg noe som ligner VM-form hver gang han beveger seg, føyer Hjelmeset til.

Og selv om det «bare» ble sisteplass, men tross alt finale i sprint-NM, mener TV2s mann at plasseringer litt nede på resultatlisten nødvendigvis ikke sier noe om plassering i VM.

Han minner om at Thomas Alsgaard ble nummer 37 under NM i Molde i 2003, og senere verdensmester på tremila i VM Val di Fiemme.

– Men det er mange veier til Rom, og Northug har sin vei. Han kan jo egentlig dette, viser merittlisten.

Optimistisk Northug

Selv føler Northug at det har løsnet.

– Jeg får gode svar på sprinten. Jeg har tross alt ikke gått en skøytesprint siden Tour of Canada, sier 31-åringen, som opplyser at han drar til høyden for å forberede seg ytterligere.

Publikumsdag i NM

Det ventes mye folk langs løypa lørdag, men ikke minst et kobbel av løpere som nettopp vil bevise at de skal ha én av de fire plassene på den distansen i Lahti.

Northug har friplass på sprint og femmil, men ønsker så desidert å være med på flere øvelser. Skiathlon er i den planen. - Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth er selvskrevne, mener Hjelmeset, og da er det kun to plasser igjen.

– Det er mange som har lyst til å gå fort. Det kan være en Emil Iversen, Sjur Røthe, Finn Hågen Krogh, Johannes Klæbo Høsflot, Simen Hegstad Krüger og Petter Northug. Skjønt Høsflot har kanskje nok med andre distanser, legger Hjelmeset til.

Det som i alle fall er sikkert er at noen må ut.

Kom likevel på banen

Petter Northug ombestemte seg og stilte likevel opp på sprinten fredag. Det endte med at han kom videre til finalen på tid.

Lillebror Tomas falt under oppløpet på semifinalen, og det var selvforskyldt. Men det førte til at storebroren fikk finaleplass.

Trønderen Johannes Høsflot Klæbo var stjerne igjen, foran russeren Sergej Ustjugov, som ikke kunne få en formell medalje.

Dermed gikk sølvet til Eirik Brandsdal og bronsen til Håvard Solås Taugbøl.

Bjørnestad nest sist i finalen

Sindre Bjørnestad Skar, som har vært på pallen i alle uttaksrenn denne sesongen, falt for første gang utenfor. Men VM-billetten har han.

Det har ikke Brandsdal, en av veteranene på sprintlandslaget. Han har vært uheldig denne sesongen, men både sykdom og uflaks.

– Jeg følte likevel at jeg fikk en liten opptur her, og må bare satse videre mot OL. Nå får jeg tid til å teste ting jeg ikke har gjort tidligere i sesongen, sier Kjelsås-løperen.

PS. VM-troppen tas ut etter løpene lørdag.