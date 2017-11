Northug dropper blågul drakt etter trussel om bot

I dag fløy to F-35 over Trondheim

Northug hadde fått spesiallaget den etter hvert så omtalte skidressen til helgens konkurranser i Bruksvallarna, men torsdag ble det kjent at den bryter med svensk lov. Årsaken er at de tre kronene anses som et beskyttet svensk statssymbol.

– Alle som vil benytte seg av symbolet i idrettssammenheng må tilhøre idrettsforbund som ligger under Sveriges idrettsforbund og må søke om tillatelse fra patentstyret, sier statshistorikeren Henrik Klackenberg til Expressen.

Han mener at å bruke de tre kronene på drakten til Northug kan være et lovbrudd.

– Ettersom Coops logo finnes på drakten er det åpenbart at statsymbolet utnyttes i kommersiell sammenheng, og da kan det føre til bøter, sa statshistorikeren Henrik Klackenberg til den svenske avisen Expressen.

Fredag bekrefter Northug-manager Are Sørum Langås at overfor samme avis at det ikke blir aktuelt for Northug å gå med den blågul drakten.

– Vi skal følge skikkene der vi kommer og oppføre oss på en bra måte. Svenskene er så snille med oss at vi selvsagt skal respektere de regler som gjelder, sier Sørum Langås.

Northug kommer nå til å bruke sin vanlie Coop-drakt når han stiller på startstreken i Bruksvallarna.

– De (draktene) burde jo være et attraktivt samlerobjekt. Vi får gi dem til en veldedighetsorganisasjon i stedet. Signert av Petter, tilføyer han.