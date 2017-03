Northug erter svenskene: - Det skal ikke være mulig

Saken oppdateres.

For første gang siden 2007 dro Petter Northug hjem fra et verdensmesterskap uten en gullmedalje. Søndag viste han dog at han ikke er langt unna de aller beste, da han havnet på en åttendeplass på femmila.

Selv om formen kanskje ikke er på topp, er det ikke noe i veien med snakketøyet. Petter Northug er god til å erte svenskene, og søndag var intet unntak.

31-åringen med hele 13 VM-gull har hatt en kronglete sesong. Tidlig i sesongen gikk han på en smell som følge av overtrening, og har ikke fått det til å stemme inn til VM. Likevel ble han nummer åtte på femmila, og plasserte seg med det foran samtlige svensker på startstreken.

– Det skal ikke være mulig. Det er en svensk kollaps, at ingen slår meg på en femmil med tanke på den oppladningen jeg har hatt, sier Northug til Aftonbladet.

– Kollaps

Marcus Hellner ble beste svenske på en 12. plass. Jens Burman, Martin Johansson og Johan Olsson havnet på en henholdsvis 15, 19. og 26. plass.

– Både Norge og Sverige er for dårlige. I Norge tar vi ikke ett individuelt gull på herresiden. Det er for dårlig. Og i Sverige tar dere ingen individuell medalje på herresiden. Det er en kollaps, mener Northug.

– Men dere er likevel bedre enn oss? spør Aftonbladet.

– Ja, men vi går for gull her. Vi har bedre resultater. Men at ingen slår meg på femmila... da har dere gjort noe feil i forberedelsene, sier Northug.

For dårlig

Som nevnt gikk Northug på en treningssmell etter et høydeopphold i november.

– Det som har vært i år har vært for dårlig. Da må man gjøre endringer, rett og slett, sier Northug til Adresseavisen.

Etter VM tar han med seg en femte- og åttendeplass. Det er to resultater han trolig ønsker å revansjere i OL i Pyeongchang om et snaut års tid.