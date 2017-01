Northug får likevel gå i Falun

Saken oppdateres.

Nothug var i utgangspunktet reserve til 30 kilometer klassisk, men får gå etter at Didrik Tønseth fikk en matforgiftning i starten av uken. Han blir ikke klar til helgens konkurranser.

– Det blir spennende å se Petter Northug til start i Falun. Formen skal være stigende og alle vet at når Petter stiller på start, så er det for å kjempe i toppen, sier landslagssjef i langrenn, Vidar Løfshus.

Til NRK sa trener Stig Rune Kveen at Northug var skeptisk til å reise uten garantier om å få gå, men sa at det var mer aktuelt dersom de fikk vite om han fikk gå tidligere i uka.

Vrakingen har skapt stor debatt, siden Northug i utgangspunktet ønsket å gå rennene til helgen. Han har vært ute av konkurranse siden begynnelsen av desember, og hadde ønsket å gå både sprinten og 30-kilometeren som en del av oppkjøringen til VM i Lahti.

Northugs egen trener Stig Rune Kveen mente at teamet hadde fått signaler på forhånd om at han skulle få gå i Falun. Det mente Vidar Løsfhus ikke stemte, og mener at skistjernen ikke er på det nivået de ønsker at han skal være-.

Han får ikke gå sprinten, men som regjerende mester er han forhåndspåmeldt til den øvelsen i VM. Han må kvalifisere seg til 30-kilometeren i mesterskapet.

Landslagstrener for herrelaget Tor Arne Hetland, mener det er riktig beslutning at Didrik Tønseth står over verdenscuprunden i Sverige.

– 30km klassisk er en av favorittdistansene til Didrik, men det er en svært riktig beslutning av Didrik å ikke gå. Lege Petter Olberg og jeg stiller oss fullt og helt bak beslutningen til Didrik med helsefokus og et langtidsperspektiv på prestasjon i VM og resten av sesongen, sier landslagstrener menn elite allround Tor Arne Hetland.

Dette er troppen til verdenscuphelgen i Falun:

Menn, sprint Emil Iversen, Sindre Bjørnestad Skar, Håvard Solås Taugbøl, Finn Hågen Krogh, Eirik Brandsdal, Johannes Høsflot Klæbo

30 km klassisk fellesstart Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh, Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug, Petter Northug

Kvinner, sprint Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem, Mari Eide, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng.

15 km klassisk fellesstart Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Marthe Kristoffersen, Kathrine Harsem, Heidi Weng,