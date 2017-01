Northug første intervju på 45 dager: - Garanterer toppform i VM

Saken oppdateres.

Trønderen har ikke gitt noen intervjuer etter at han valgte å stå over siste dag av verdenscuphelgen på Lillehammer lørdag 3. desember.

Men i et intervju med sin egen TV-kanal snakker Northug om både form og VM.

– Jeg er ganske trygg på at formen er på ni av ti eller ti av ti når VM starter. Jeg trener mye og bra, og jeg har god kontroll på det jeg gjør. Jeg gleder meg til å gå konkurranser igjen snart. Så får vi se hvordan det går, men alt jeg gjør nå handler om VM, sier Northug, som fleiper mye i intervjuet.

– Jeg tror jeg går alt i VM ... bortsett fra hopp og kombinert. Det kommer jeg ikke til å gå.

Northug gikk sitt siste verdenscuprenn i Lillehammer lørdag 3. desember. Men formen var helt borte, trønderen hadde ikke overskudd, og det ble tidlig fastslått at hadde gått på en treningssmell.

Mange i langrennsmiljøet har vært bekymret for Northugs form - og om tittelforsvareren på sprint og femmila i det hele tatt kommer seg til Lahti-VM, som starter torsdag 23. februar.

Men i intervjuet med sin egen TV-kanal sier Northug at det ikke er noen grunn til bekymring.

– Det var en som spurte meg om det her i desember. Da flirte jeg så hardt og gæli at jeg fikk vondt i magen. Nei, jeg er ikke bekymret for det. Det kan skje uhell og ulykker, sånne ting. Men så lenge jeg holder hjertet i gang fram mot mesterskapet, skal jeg være i form.

På spørsmål om hva han kommer til å gå før VM, svarer Northug:

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg må først komme meg ned fra høyden og kjøre hardøkter. Så får jeg kjenne på hvordan det føles. Kanskje jeg rekker et par World Cup-renn før VM, men det er ikke noe jeg stresser med. For min del handler det om å gjøre jobben og være klar på startstreken i VM.

Trente med Didrik Tønseth

Landslagsløper Didik Tønseth bekrefter tirsdag i et intervju med Adresseavisen at Northug er i form. Byåsen-løperen fortelelr at han og Northug gikk en tre timer lang treningstur i området ved St. Moritz i de sveitsiske alper.

Økten var av det rolige slaget. Men uansett mener Tønseth at VM-kongen fra Falun i 2015 (4 gull) er på bedringens vei.

– Han føler seg bedre. han drar ikke ned hit hvis han ikke er i form, sier Tønseth.