Northug gir fra seg VM-plassen - går kun to distanser i Lahti

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Petter Northug vant hele fire VM-gull i Falun for to år siden, men foran årets mesterskap i Lahti, har storformen uteblitt. Derfor har Petter Northug nå valgt å gi sin VM-plass til Hans Christer Holund.

– Da er situasjonen sånn like før VM i Lahti at jeg går ut som 13 mann og Hans Christer Holund går inn som 12 mann. Jeg føler selv at dette er helt riktig, sier Petter Northug i en pressemelding.

Hans Christer Holund gikk en imponerende 15 kilometer i estiske Otepää i VM-generalprøven, da han tok en tredjeplass.

Går sprint og femmil

– Hans Christer gjorde et veldig bra løp i Otepää i helga, og har vist bra form, så han kan være en reservejoker i dette mesterskapet på distanseløpene. For min del er jeg pr dags dato kun aktuell for sprinten og femmilen. Jeg har to løp å sikte meg inn på, så blir det spennende å se, hvis Hans Christer får sjansen, hva han kan utrette, fortsetter Northug.

Northug er allerede forhåndskvalifisert for sprinten og femmilen, da han tok gull på de to distansene i forrige mesterskap.

Landslagstrener Tor Arne Hetland mener Northug viser seg som en stor sportsmann ved å gjøre det valget.

– Petter har teft for de riktige valgene i et mesterskap. Han viser hvilken stor sportsmann han er ved å lansere seg selv som reserve - og ikke løper nummer 12 - i troppen, sier Hetland.

Langrennssjef Vidar Løfshus roser også Northug for den avgjørelsen.

– Petter viser storsinn med en slik avgjørelse, og jeg er ikke overrasket. Vi har hatt en dialog rundt dette helt siden NM, sier Løfshus til NTB.

Northug kommer likevel til å gå for gull i sprint. Han kan også steppe inn dersom det bryter ut sykdom i troppen.

Lover å være klar

Holund selv forteller at han fikk beskjed om at han skal til Lahti søndag kveld. Han kom hjem til Nittedal mandag, etter pallplassering i verdenscupen i Otepää.

Tredjeplassen på 15 km viser at han er i form.

– Selv om jeg kommer til Finland neste uke, er veien til Lahti fortsatt lang, sier nittedølen til Aftenposten.

– I praksis betyr ikke dette uttaket så mye. Jeg er fortsatt reserve på femmila. Noen må bli syke for at jeg skal få gå, fortsetter Holund.

De som er nærmest VM-start er Martin Johnsrud Sundby, Anders Gløersen Sjur Røthe og Didrik Tønseth.

– Hvis jeg får muligheten er jeg klar, fortsetter utøveren som er blitt veldig motivert av en god sesong.

– Etter det sterke løpet i Estland er du kanskje aktuell for mer?

– Hadde det løpet gått for noen uker siden, hadde jeg blitt tatt ut. Hvis løpet i går hadde vært VM, hadde jeg vært på pallen, ler Holund.

– Det forteller bare hvor vanskelig det er å ta ut et norsk lag.

– Håper dette blir viktig lærdom

NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, tror dette betyr at Northug føler at han ikke er i god nok form på distanse til å kunne slåss om medalje.

– Det jeg sa allerede i desember, var at Petter må få et frikort frem til VM, og så vurdere selv. Nå, like før VM, er det viktig at han gir et ærlig svar. Det tyder det nå på at han har gjort, sier Bjørn til Aftenposten.

–Dette tyder på at selv om han skulle ta en medalje på for eksempel sprinten, føler han likevel at han ikke er god nok i skiathlon, stafett eller 15 kilometer klassisk. Og hvis han føler det, er det en riktig avgjørelse, fortsetter NRK-eksperten.

Northug, som har slitt med å komme i form etter en overtreningsperiode, har ikke hatt de store oppturene denne sesongen. Bjørn mener kun en medalje kan redde 31-åringen fra en fiaskosesong.

– Det kan jo være han tar en medalje på sprinten, det kan være en viss realisme i det. Han har vist tendenser. Det er også litt tilfeldigheter, sånt, mye skjer i en sprint. Men det blir et annerledes VM for ham enn det som var i Falun, det kan vi slå fast, sier Bjørn.

Han fortsetter:

– Han er en type som liker å tøye grensene. Det har vært viktig for at han har blitt best. Men denne gangen ble strikken tøyd litt for langt. Trolig. Det håper jeg blir viktig lærdom inn til OL-sesongen.

Aftenposten har prøvd å komme i kontakt med Petter Northugs trener, Stig Rune Kveen, foreløpig uten hell.