Northug gjør comeback til helgen

Landslagstrener Tor Arne Hetland bekrefter i en sms til VG at Northug er tilbake i konkurranse til helga. Da skal han gå et norgescuprenn i Sjusjøen på lørdag, og Uglarennet på Byåsen. Northug vant Uglarennet i fjor.

Norgescupen er på tredje nivå, bak verdenscupen og skandinavisk cup.

På Sjusjøen skal Northug gå 15-kilometerrennet, sammen med brødrene Tomas og Even.

Northug sa i et intervju med sin egen tv-kanal at han er skråsikker på å være i toppform til VM.

– Jeg er ganske trygg på at formen er på ni av ti eller ti av ti når VM starter. Jeg trener mye og bra, og jeg har god kontroll på det jeg gjør. Jeg gleder meg til å gå konkurranser igjen snart. Så får vi se hvordan det går, men alt jeg gjør nå handler om VM, sier Northug, som fleiper mye i intervjuet.

– Jeg tror jeg går alt i VM ... bortsett fra hopp og kombinert. Det kommer jeg ikke til å gå.

Petter Northug sto av etter to av tre renn i Lillehammer i begynnelsen av desember. Han forklarte at årsaken til den dårlige formen var at han var overtrent, og han dro hjem til Trondheim for å hvile.

10. januar kunne trener Stig Rune Kveen bekrefte at Petter Northug var tilbake i trening, og at han planla å gå i VM. Han hadde forlatt Norge og dratt til Sveits for å forberede seg til VM. Han er regjerende mester på sprint og 50 kilometer, og har friplass på de to distansene.

Der har han trent sammen med landslagskollega Didrik Tønseth, og Tønseth sier at Northug føler seg bedre.

Neste helg er det verdenscup i Falun. VM starter torsdag 23. februar.