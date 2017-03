Northug har reist tilbake til gullarenaen for å finne femmilsformen

Saken oppdateres.

LAHTI: Mens lagkameratene og de utenlandske konkurrentene forbereder seg til VM-stafetten, går Petter Northug rundt i løypene hvor han hentet hjem sin aller største triumf for seks år siden.

31-åringen rangerer fortsatt femmilsseieren fra VM på hjemmebane i 2011 som den største i karrièren. Minnene derfra kan nå bidra til å hente frem formen han har manglet i hele år, og som kan gjøre ham til medaljekandidat på søndag.

Tittelforsvarer

Northug er som kjent ikke en del av den norske VM-troppen, men får gå femmila på grunn av at han er tittelforsvarer.

– Har han en maksimal dag, gode ski og alt går Petters retning, så vet man aldri. Det som er trenden er at han blir bedre og bedre for hver helg. Det er veldig positivt. Så vil det vise seg om han rekker det i tide, sier trener Stig Rune Kveen.

Torsdag formiddag var han i ferd med å smøre skiene før formiddagsøkten da Adresseavisen pratet med ham på telefon.

Lange og rolige turer

Årsaken til at duoen oppholder seg i Holmenkollen er at Northug sist helg gikk norgescuprennet på Åsen i Nannestad. For å slippe unna mye reisevirksomhet forbereder de seg til den siste VM-øvelsen i Oslo.

– Det er fine forhold her og vi fant ut at det var lettest å holde oss der.

Rolige økter og lange treningsturer har stått på agendaen til Northug denne uken.

– Han har fått inn litt ekstra hvile og fylt på bra med næring de siste dagene.

– Northug er en joker

– Hvordan vurderer du mulighetene for å kjempe om medalje på søndag?

– Det er et nytt løp og det kommer an på hvordan det utvikler seg. Slik jeg ser det er ikke Petter en av favorittene. Han er en joker, sier Kveen.

Han mener Northug nå skal være mentalt forberedt på det som venter.

– Petter er innstilt på å gå skikkelig ned i kjelleren og kommer til å selge seg dyrt. Det ligger an til faste forhold og det er positivt, sier treneren til verdens største langrennsstjerne.

Northug overrasket på sprinten i VM forrige uke, da han kvalifiserte seg til finalen og til slutt ble nummer fem.