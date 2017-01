Northug har reist utenlands - trener på hemmelig sted i Sveits

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Landslagsledelsen vil ikke si hvor han befinner seg.

– Jeg vet hvor han er. Han er på et fint sted hvor det er veldig fine forhold for å trene, sier Tor Arne Hetland til Adresseavisen.

Ifølge en pressemelding fra Skiforbundet har han reist til Sveits, men de vil ikke spesifisere hvor i landet han er.

I Sveits

– Jeg kan ikke spesifisere mer enn Sveits. Det er av respekt for Petter, sier landslagets medieansvarlig Gro Eide til Adresseavisen.

– Min erfaring med Sveits er at det er ganske mye fjell der. Det er mange muligheter, humrer Eide når hun svarer på hvorfor hun ikke vil si hvor hen i landet skistjernen befinner seg.

Ifølge Hetland har Northug nå endelig begynt å respondere på treningen.

– Fremdeles har han et skikkelig stykke arbeid igjen som må legges ned før VM, sier han.

Adresseavisen meldte tirsdag at Northug var i bedring. Han har vært ute av normal trening helt siden han reiste hjem fra verdenscupen på Lillehammer i starten av desember.

– Klar til NM

Trener Stig Rune Kveen gjorde det da klart at Northug skal gå i VM . Han trodde også at 31-åringen vil være startklar allerede under NM.

Kveen ville tirsdag ikke svare på om Northug allerede har gjennomført noen hardøkter.

– Det er ikke vesentlig. Det som er positivt er at det er lys i tunnelen. Vi skal gjøre alt for å få Petter i form.

– Totalvurdering

Onsdag ettermiddag sier Kveen til Adresseavisen at gode skiforhold og det å få trene i rolige omgivelser er årsak til at Strindheim-løperen nå valgte å dra utenlands.

– Han har trent normalt i en liten periode. At vi dro nå skyldes en totalvurdering. Han får stabilt fine skiforhold og milevis med skispor. I tillegg trives han veldig godt her. Dette er for å få ro til å gjøre en god treningsjobb, sier treneren.

Det er fortsatt ikke avklart når Northug igjen vil bli å se på startstreken i skirenn.