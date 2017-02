Northug har vært med på å utvikle en "superstav" han skal gå med i VM

Saken oppdateres.

– Dette er forhåpentlig et våpen vi kan bruke i VM, sier Northug og ser bort på landslagskameraten Emil Iversen.

De to gikk med de nye stavene på trening i VM-løypene tirsdag, og følte at de fikk gode svar.

De aktive er blitt sterkere i armene

Sponsorsjef Bjørnar Myhren i Swix sier at staven handler om å få mer kraft ut for løperne.

– Vi har bygget et helt nytt håndtak, med en stropp som gir mindre etter. Kraftoverføringen i skisporten er mye større enn den var før. Løperne er blitt sterkere. Dessuten er staven 13 prosent lettere enn den forrige utgaven, med en lettere trinse som gjør at du får bedre pendel.

Tok tilbakemeldingene alvorlig

– Jeg får et bedre grep fordi det er en lås på toppen, kommer det fra Northug. Han føyer til:

– Løperne og den feedbacken vi har gitt er blitt hørt.

Norges største gullgutt i moderne tid har bidratt med sin lange erfaring for å fortelle hva de aktive har bruk for. Trønderen har blant annet testet produktet på breen.

– Ut fra dagens krav i langrenn, der det er mye staking, mye sprint, spurtpriser underveis og der avgjørelsen ofte faller på slutten av løp, passer denne allroundstaven veldig bra.

– Men er dette en gimmick som blir vist frem nå og ikke vil bli benyttet i konkurranse?

– Jeg kan røpe at jeg kommer til å gå med den i de distansene jeg skal gå her, sier Northug.

Emil Iversen skyter inn:

– Vent til sprinten torsdag, så får du se.

– Er staven et resultat av at det er blitt mer staking i langrenn?

– Det er et resultat av flere ting ut fra dagens krav med at det er mye staking, det er sprint, det er spurtpriser underveis og avgjørelsen faller ofte i avslutninger. Man er avhengig av å få full kraft når man setter staven i snøen, sier Northug og fortsetter:

– Hvis man går ti år tilbake i tid var stavene såpass myke at det nesten tok litt tid før svaret kom, når man satte stavene i snøen.

Vekten har noe å si

Begge de to VM-deltagerne sier at de merker at staven har mindre vekt.

– Selv om det er marginalt merker vi om det er én cm lenger ski, eller om staven er lettere. Jeg kjenner det godt, kommer det fra Iversen.

– Kan de være forskjellen på 4. plass og gull?

– Ja, det kan det være.

– Kommer man til å slippe stavbrekk heretter?

– Stavbrekk vil det aldri bli slutt på i dagens langrenn med sprint og fellesstart. Det handler om å sørge for at utstyret er skikkelig når du står på startstreken, avslutter Northug.