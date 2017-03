Northug hudfletter Løfshus: – Det skal ikke skje

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Petter Northug nådde ikke opp på femmila i Lahti søndag. Han ble nummer åtte på en skuffende norsk dag.

I etterkant ble han spurt om Vidar Løfshus. Landslagssjefen skapte store overskrifter 20. februar - tre dager før VMs første øvelse - da han ga mediene delvis skylden for Therese Johaugs positive dopingprøve.

– Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.

Northug: - Det skal ikke skje

Petter Northug er sterk kritisk til Løfshus utspill - og timingen av det.

– Det blir diskutert i laget. Man er enig om at å ta opp en sånn ting rett før et meskerskap, det skal ikke skje fra en leder. Vidar skjønner nok det selv også, sier Northug.

– Som leder vet du at du ikke skal ta opp en sånn sak, legger han til.

– Blir det etterspill?

– Det blir det sikkert. Der sitter ikke jeg og styrer. Det sitter et skistyre og evaluerer alt det lederne har gjort og resultatene, sier Northug.

Løfshus med kort svar

Kun timer etter uttalelsen om medienes påvirking i Johaug-saken beklaget Løfshus. Skiforbundet ga ut følgende pressemelding:

«Landslagssjef Vidar Løfshus beklager uttalelser om at media var medansvarlig for at Therese Johaug brøt antidopingreglene. I intervjuer der Løfshus ønsket å forklare at et høyt medietrykk stresset langrennsorganisasjonen, på en måte som bidro til at det ble gjort en feil, kom det uttalelser som etterlater et inntrykk av at media er medansvarlige for Johaugsaken.»

Etter femmila fikk Løfshus spørsmål om overskriftene han skapte før mesterskapet. Da valgte han å svare kort:

– Ja, som vi sa: Målet var å bli beste nasjon og det klarte vi.

Petter Northug sier på sin side - med glimt i øyet - at han bør «gi Løfshus et mediekurs».

På spørsmål om utøverne eller lederne har prestert dårligst i VM, sider Northug at de har vært like dårlige, i henvisning til at Norge ikke tok indiduelt gull på herresiden.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: