Northug lurte alle, men ble kraftig slått av Klæbo i prologen

Saken oppdateres.

LYGNA: Northug ankom landslagshotellet på Gran sent torsdag kveld . Det som hadde blitt kommunisert var at han skulle gå lørdagens skiathlon og søndagens stafett.

Så dukket han likevel opp på startstreken under sprintprologen. Der gikk han inn en sluttid rundt ti sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo, som var raskest.

– Det var bra, sa Northug da han gikk ut av stadion sammen med Adresseavisen og sin egen TV-kanal.

Han spøkte videre om hva han skulle gjøre frem mot kvartfinalen.

Spøkte om smøretraileren

– Jeg skal slappe av. Det er boblebad nå inne i smøretraileren, som Løfshus har laget. Jeg skal ligge der. Det er spa-avdeling der nå. Favoritten er dampbadstua i fjerdeetasjen.

Trener Stig Rune Kveen sier at Northug de siste dagene har holdt spørsmålet om han skulle gå sprinten åpent.

– Petter har vært påmeldt på alle øvelser helt fra før fristen gikk ut. Han er jo konkurransesugen. Det er helt klart at lørdagens skiathlon er viktigere. Han vil ha litt fartstrening i dag. Jeg tror ikke vi får se Petter gå i kjelleren i dag, sa Kveen til Adresseavisen før prologen.

Northug avviser at han tok det med ro i prologen.

– Tok det med ro, nei! Jeg var stiv etter hundre meter.

Trolig til kvartfinale

Resultatlista tyder på at det fortsatt er et stykke igjen til VM-formen.

Johannes Høsflot Klæbo var klart best og vant over to og et halvt sekund foran Sindre Bjørnestad Skar. Northug kom i mål 9,43 sekunder bak Klæbo.

Begge brødrene, både Tomas og Even Northug, var foran storebror i prologen. Til tross for at det var nesten ti sekunder frem til Klæbo, ser det ut til at Petter Northug vil være kvalifisert til kvartfinalen.

Fortsatt er ikke alle løpere i mål.

Varden Meråkers Kathrine Harsem var raskest i kvinnenes prolog i NM. Hun vant foran Maiken Caspersen Falla og Marthe Kristoffersen

Saken blir oppdatert.